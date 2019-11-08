А. Майоров: Совет Федерации уделяет постоянное внимание вопросам улучшения экологической ситуации в регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялись парламентские слушания «О реализации Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания «О реализации Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Парламентские слушания «О реализации Федерального закона №219-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»

1 из 15

Парламентские слушания «О реализации Федерального закона №219-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»

2 из 15

Парламентские слушания «О реализации Федерального закона №219-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»

3 из 15

Парламентские слушания «О реализации Федерального закона №219-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»

4 из 15

Парламентские слушания «О реализации Федерального закона №219-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»

5 из 15

Геннадий Орденов

6 из 15

Олег Цепкин

7 из 15

Алексей Майоров

8 из 15

Елена Авдеева

9 из 15

Парламентские слушания «О реализации Федерального закона №219-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»

10 из 15

Парламентские слушания «О реализации Федерального закона №219-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»

11 из 15

Парламентские слушания «О реализации Федерального закона №219-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»

12 из 15

Парламентские слушания «О реализации Федерального закона №219-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»

13 из 15

Парламентские слушания «О реализации Федерального закона №219-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»

14 из 15

Парламентские слушания «О реализации Федерального закона №219-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»

15 из 15

Открывая мероприятие, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия напомнил, что в Послании Федеральному Собранию Президент РФ отметил необходимость использовать в производстве более чистые экологические решения. «Позитивный эффект от перехода промышленности на строгие природоохранные стандарты должен кардинально улучшить экологическую ситуацию в регионах», — сказал сенатор.

Позитивный эффект от перехода промышленности на строгие природоохранные стандарты должен кардинально улучшить экологическую ситуацию в регионах

Парламентарий подчеркнул, что Совет Федерации уделяет постоянное внимание реализации рассматриваемого федерального закона. «Вопросы разработки справочников наилучших доступных технологий (НДТ), снижения негативного воздействия на окружающую среду стали темами парламентских мероприятий. Совет Федерации неоднократно обращался к закону, участвовал в обсуждении поправок к нему, следил за подготовкой нормативных правовых актов, что было отражено в соответствующих рекомендациях».

Смотрите также

Алексей Майоров добавил, что документ направлен на совершенствование системы нормирования в области охраны окружающей среды и введение мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших доступных технологий. Основной его целью является предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

По словам главы Комитета СФ, переход на новую систему нормирования осуществляется поэтапно. «Закон предусматривает разделение предприятий на четыре категории по степени их негативного воздействия на окружающую среду. При этом наивысшую степень негативного воздействия оказывают предприятия I категории. По данным на первое полугодие текущего года было выделено более семи тысяч объектов».

Сенатор напомнил, что в июле 2018 г. в законодательство были внесены изменения, обязывающие оснащать объекты I категории автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов/сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов и сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. «С 1 января 2019 г. вступили в силу поправки, предусматривающие нормирование, исходя из технологических показателей НДТ в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов. В этой сфере больше всего возникает вопросов и проблем у хозяйствующих субъектов».

Алексей Майоров обратил внимание, что в рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий». «Работа ведется по трем направлениям: создание комплексной нормативной базы для перехода на НДТ, создание новой отрасли – экологического машиностроения и снижение доли импортного оборудования, используемого для перехода на НДТ, рост инвестиций в основной капитал за счет масштабной программы технического переоснащения».

Сенатор сообщил, что внедрение технологий включено также в другие федеральные проекты. «В паспорте национального проекта «Экология» на 2019 год запланировано актуализировать семь информационно-технических справочников наилучших доступных технологий, выдать 15 комплексных экологических разрешений, сформировать систему оценки и экспертное сообщество».

В парламентских слушаниях приняли участие член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области член Комитета СФ по социальной политике Анна Отке, ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа представители федеральных и региональных органов государственной власти, бизнеса, научно-экспертного сообщества.

По итогам обсуждения принят за основу проект рекомендаций.

MIL OSI