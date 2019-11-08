А. Чернецкий: Изменения в закон о Фонде содействия ЖКХ позволят регионам сформировать гибкую систему господдержки программ переселения граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в парламентских слушаниях по теме «Новые механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области принял участие в парламентских слушаниях по теме «Новые механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда». Мероприятие состоялось в Государственной Думе.

В ходе слушаний был рассмотрен законопроект, который вносит изменения в федеральный закон о Фонде реформирования жилищно-коммунального хозяйства в части переселения граждан из аварийного фонда.

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В своем выступлении Аркадий Чернецкий отметил, что разработанный во исполнение поручения Президента РФ проект федерального закона позволит субъектам Федерации сформировать гибкую систему государственной поддержки программ переселения граждан при одновременном снижении финансовой нагрузки на бюджетную систему и повышении доли внебюджетного финансирования.

Проектом предоставлена возможность для регионов использовать средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на приобретение жилых помещений для переселяемых граждан

Сенатор подчеркнул, что проектом предоставлена возможность для регионов использовать средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на приобретение жилых помещений для переселяемых граждан и на строительство для них нового жилья, на выплату возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий на самостоятельное приобретение или строительство ими жилья. При этом было отмечено, что одновременное использование регионами предлагаемых проектом инструментов конкретному гражданину позволит придать государственной поддержке адресный характер и наиболее точно учесть интересы переселяемого собственника.

Аркадий Чернецкий в Государственной Думе

При этом парламентарий обратил внимание, что, несмотря на важность и нужность проекта, задача по созданию правовой основы для формирования постоянно действующей системы ликвидации аварийного жилищного фонда не решена. «Сегодня проект в первую очередь направлен на оказание государственной поддержки в отношении аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, что позволит ликвидировать более 12 миллионов квадратных метров аварийного жилья и переселить почти 700 тысяч человек», — пояснил Аркадий Чернецкий.

Вместе с тем, уточнил законодатель, с учетом лимитированного срока деятельности Фонда – до 1 января 2026 г. основные новеллы проекта позволят ограниченно во времени использовать его поддержку на цели переселения. «Я ставлю вопрос о необходимости перехода на систему ликвидации непригодного жилья, что должно обозначать запланированное системное обновление жилищного фонда в городах, меняющее их облик и повышающее комфорт проживания», — сказал он.

Сенатор предложил конкретные шаги, необходимые для создания системы ликвидации непригодного для проживания жилищного фонда. При этом, он указал на необходимость строительства государственного арендного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» как альтернативы для многих граждан в части решения их жилищной проблемы.

Аркадий Чернецкий отметил роль Фонда в решении проблемы ликвидации аварийного жилья и подчеркнул, что необходимо использовать наработанный опыт, высокопрофессиональный кадровый потенциал государственной корпорации для решения иных проблем по сокращению непригодного для проживания жилья. «Фонд надо «дозагрузить» задачами по переселению людей из временных строений в Сибири и на Дальнем Востоке, рассмотреть возможность решения им задачи по реновации жилья и строительству арендного жилищного фонда», — сказал сенатор.

Парламентарий подчеркнул важность новелл проекта, которые носят межпрограммный характер и направлены на решение стратегических задач, поставленных в национальном проекте «Жилье и городская среда».

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