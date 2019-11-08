Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоявшемся в Омске.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края принял участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На мероприятии, прошедшем в Омске с участием глав государств, обсуждались актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества двух стран.

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Состоялись дискуссии и «круглые столы», заседание Российско-Казахстанского делового совета, а также первый форум молодёжных лидеров России и Казахстана.

Баир Жамсуев выступил на панельной сессии «Развитие приграничной торговли: евразийский акцент». «В этом году мы отметили пятилетие Договора о создании Евразийского экономического союза и 25-летие идеи евразийской интеграции, и видим, что основные элементы приграничного сотрудничества — свободное перемещение товаров, рабочей силы и услуг — уже реализуются. Идет активное развитие кооперационных связей между многими регионами наших стран», — сказал сенатор.

По словам Баира Жамсуева, межрегиональное и приграничное сотрудничество – приоритетные направления развития отношений России и Казахстана, охватывающие практически все сферы. На межрегиональную и приграничную торговлю приходится более 70 проц. двустороннего товарооборота.

«Двенадцать приграничных регионов России традиционно активно взаимодействуют с областями Республики Казахстан. Взаимодействие остальных субъектов Федерации с областями этой страны в различных отраслях экономики необходимо развивать и совершенствовать», — подчеркнул сенатор.

Двенадцать приграничных регионов России традиционно активно взаимодействуют с областями Республики Казахстан

Парламентарий положительно оценил проведенную в рамках Форума выставку высоких технологий, посвящённую экспортному потенциалу России и Казахстана как государств, открытых для инноваций и плодотворно реализующих совместные проекты.

В ходе работы Форума в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось подписание двусторонних документов — межведомственных, межрегиональных соглашений и коммерческих договорённостей, принята концепция Программы приграничного сотрудничества.

Участники Форума подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнёрства.

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