Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в парламентской встрече, проходящей в Курске в рамках регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в ходе работы в регионе принял участие в парламентской встрече, проходящей в рамках регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники».

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Выступая перед собравшимися, сенатор напомнил, что на Курской дуге погибло около 860 тыс. советских военнослужащих, не говоря уже о потерях среди мирного населения. Он добавил, что после сражений на территории Поныровского района Героями СССР стали 33 человека, 14 из которых — по итогам боев за село и станцию Поныри.

Валерий Рязанский заметил, что сегодня в ряде государств предпринимаются попытки поставить под сомнение результаты Победы в Великой Отечественной войне. Парламентарий подчеркнул, что реагировать на это можно лишь одним способом — ещё подробнее и чаще рассказывать о подвигах советских воинов.

Сенатор предложил участникам парламентской встречи к просмотру документальный фильм о Курской битве и ее участниках, подготовленный телекомпанией Совета Федерации «Вместе — РФ».

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