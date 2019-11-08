В г. Липецке прокуратура добилась обустройства на территории школы нового современного спортивного комплекса

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Октябрьского района г.Липецка провела проверку соблюдения требований законодательства о физической культуре и спорте несовершеннолетних в школе № 42 г. Липецка.

Установлено, что в нарушение требований законодательства школьный стадион не соответствовал целям физического воспитания учащихся.

Его территория не освещалась, покрытие и ограждение имели многочисленные повреждения и нуждалось в замене.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать департамент образования администрации г. Липецка устранить нарушения законодательства при обустройстве школьной спортивно-физкультурной зоны.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

В настоящее время на территории школы обустроен новый современный спортивный комплекс.

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