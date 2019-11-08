В Марий Эл за нарушения антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 7 руководителей муниципальных учреждений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Оршанского района провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства в районном отделе образования и по делам молодежи администрации муниципального района.

Установлено, что в представленных рядом директоров муниципальных школ и учреждений дополнительного образования, заведующими детскими садами в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год отражены недостоверные, неполные сведения.

Так, директор Лужбелякской школы не отразила сведения о земельном участке для сельскохозяйственного производства, находящемся в долевой собственности ее супруга.

Заведующая МДОУ «Марковский детский сад общеразвивающего вида «Теремок» занизила полученный доход и не указала сведения о банковском счете в коммерческом банке.

Директор МУ ДО «Центр детского творчества им. Г.С. Чесноковой» не указала доход супруга по его предыдущему месту работы.

Директор МБУ ДО «Оршанский ЦФКиС» забыл про земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства в поселке Оршанка, находящийся в пользовании его супруги на условиях аренды.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя Отдела образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район» Республики Марий Эл внесено представление, по результатам его рассмотрения 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время допущенные нарушения полностью устранены.

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