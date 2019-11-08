Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ приняла участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 100-летию СПХФУ в Санкт-Петербурге.

Председатель Совета Федерации, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в рамках рабочей поездки приняла участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 100-летию Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета (СПХФУ).

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Выступая на торжественном расширенном заседании Ученого совета Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Валентина Матвиенко поздравила коллектив вуза с юбилеем. «С огромным волнением и радостью переступила порог СПХФУ — альма-матер, где прошли мои студенческие годы. Я благодарна судьбе, что училась в этом Университете, здесь получила качественное, фундаментальное образование», — подчеркнула глава СФ.

Она отметила, что открытие в 1919 г. института фармацевтического образования стало большим событием не только для Петрограда, но и, безусловно, для всей России. «Тогда перед государством встала задача создать свои отечественные лекарства, избавиться от иностранной зависимости. И вскоре в стране появились качественные отечественные медикаменты, антисептики. В этом заслуга и нашего вуза».

Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 100-летию СПХФУ в Санкт-Петербурге

По словам Валентины Матвиенко, на протяжении столетия Университет сохраняет и приумножает лучшие традиции отечественной химико-фармацевтической школы, являясь кузницей высококлассных кадров.

«Университет всегда славился своим профессорско-преподавательским составом. Достаточно сказать, что и сейчас более 80 процентов его сотрудников имеют учёные степени», — сказала она.

На протяжении столетия Университет сохраняет и приумножает лучшие традиции отечественной химико-фармацевтической школы

Спикер СФ обратила внимание, что высокой планке своих наставников следуют и студенты. Они не раз становились победителями всероссийских и межрегиональных конкурсов и олимпиад.

Валентина Матвиенко считает, что сегодня в СПХФУ созданы уникальные условия для успешной учёбы. Современные лаборатории, оснащённые по последнему слову техники, просторные аудитории, компьютерные классы – у вас есть всё для учёбы и новых открытий. «Сегодня Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет – это не просто образовательное учреждение. Это суперсовременный центр инноваций и компетенций».

Председатель СФ отметила, что во многом это заслуга руководства, корпуса преподавателей и ректора СПХФУ Игоря Наркевича.

«Желаю студентам вуза состояться в профессии, а университету – дальнейшего процветания», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозваных.

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