В. Павленко: Инновационные технологии обеспечат лидерство России в Арктике

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в VII ежегодном заседании Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области Виктор Павленко ПавленкоВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области принял участие в VII ежегодном заседании Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике. Мероприятие прошло в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина.

Как сообщил сенатор, заседание было посвящено применению и развитию инновационных технологий в освоении Арктики.

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Виктор Павленко, являющийся членом Совета по Арктике и Антарктике при СФ, отметил, что для России Арктика является важным геостратегическим регионом, освоение которого с помощью современных технологий обеспечит опережающие развитие экономики страны.

Необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон в вопросах транспортной инфраструктуры на трассе Северного морского пути, улучшение социальных условий жителей

«Президент РФ поставил задачу — разработать Стратегию развития Арктической зоны до 2035 года. Документ объединит мероприятия национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов. При этом должен быть соблюден баланс между экономическим ростом, экологической безопасностью и развитием социальной инфраструктуры. Для этого необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон в вопросах транспортной инфраструктуры на трассе Северного морского пути, улучшение социальных условий жителей, а также внедрение инновационных технологий для добывающей промышленности», — сказал сенатор.

По его словам, Архангельская область обладает необходимым научным, производственным и кадровым потенциалом, возможности которого должны быть задействованы в рамках государственной программы развития Арктической зоны России. «Вопросы развития в Архангельске судостроения, морского порта и арктического судоходства необходимо решать комплексно. В Совете Федерации разрабатывается для этого необходимая законодательная база», — подчеркнул Виктор Павленко.

В заседании приняли участие представители экспертного сообщества из России и зарубежных стран, а также из Организации Объединенных Наций.

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