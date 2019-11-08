В Тюменской области направлено в суд дело о хищении у банка более 19 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя г. Тюмени и его 30-летней сообщницы – жительницы Тюменского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, имевшие опыт работы в банковской сфере, совместно со своим сообщником (находится в розыске) с февраля по май 2018 года похитили у одного из банков более 19 млн. рублей.

Злоумышленники подыскивали лиц, которые за денежное вознаграждение соглашались оформить на себя кредит, после чего обеспечивали изготовление подложных трудовых договоров и справок о доходах. Банк, не подозревая обмана, предоставлял подставным заемщикам потребительские кредиты на суммы от 1,5 до 3 млн. рублей, большая часть из которых была похищена аферистами.

Материалы дела направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени Тюменской области для рассмотрения по существу.

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