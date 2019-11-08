Газомоторное топливо повышает эффективность работы сельхозпредприятий

Source: Gazprom in Russian

Релиз

8 ноября 2019, 22:20

Сельское хозяйство — перспективный сегмент развития отечественного рынка газомоторного топлива.

Замещение традиционного топлива газомоторным позволяет агропредприятиям снижать издержки.

Сегодня Павловском районе Краснодарского края Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков провел расширенное совещание по перспективам использования газомоторного топлива в отечественном сельском хозяйстве.

В мероприятии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Губернатор Ростовской области Василий Голубев, Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупных агропромышленных предприятий, производителей автомобильной техники и финансовых организаций.

Отмечено, что перевод сельхозтехники на газ позволяет предприятиям значительно снизить затраты на приобретение горюче-смазочных материалов. Эти издержки особенно велики во время посевных и уборочных кампаний. Наиболее перспективным целевым сегментом здесь является тракторный парк, на долю которого приходится около 60% потребления дизельного топлива от общего объема его использования в агропромышленном комплексе.

Участникам совещания были представлены текущие результаты реализации пилотного проекта, осуществляемого «Газпромом» и фермерским хозяйством «Барсук Т. Л.» на условиях совместного финансирования. В мае 2018 года на территории хозяйства была построена площадка для передвижного автогазозаправщика (ПАГЗ), компания обеспечила доставку топлива. К сентябрю 2019 года за счет агропредприятия был построен подводящий газопровод к площадке, а «Газпром» завершил сооружение стационарного модуля компримирования природного газа производительностью 3,2 млн куб. м в год. Это позволило увеличить возможность заправки техники с 40–50 до 150 единиц в день и сократить время заправки одного транспортного средства с 10–15 до 5–10 минут.

В настоящее время фермерское хозяйство эксплуатирует 10 единиц техники на природном газе. В планах хозяйства — перевод всего автопарка на природный газ. «Газпром» в дальнейшем намерен обеспечить природным газом близлежащие сельскохозяйственные предприятия.

«Переход на газомоторное топливо должен быть обязательным инструментом, когда мы говорим о повышении эффективности отечественных сельхозпредприятий. Сегодня „Газпром“ готов предложить им различные решения по обеспечению газомоторным топливом. При наличии сетевого газа может быть создана собственная стационарная точка заправки, а с помощью ПАГЗ топливо будет доставляться к транспорту, занятому на сезонных работах в поле.

Для негазифицированных сельскохозяйственных предприятий газомоторное топливо может доставляться в сжиженном виде (СПГ) в специальные резервуары и с помощью криогенных ПАГЗ заправляться в баки транспортных средств. Кроме того, системы приема и хранения СПГ могут использоваться для автономной энергетики, для обеспечения экологичным топливом котельных, электрогенераторов, теплиц, ферм, зерносушилок.

Газификация автотехники на селе — чрезвычайно перспективное направление развития газомоторного рынка. „Газпром“ уделяет и будет уделять ему самое пристальное внимание. Мы убеждены, что именно таким должен быть подход всех заинтересованных участников рынка к этому вопросу», — сказал Виктор Зубков.

Справка

Производство и реализация природного газа (метана) в качестве моторного топлива — стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».

Природный газ (метан) — наиболее экономичное и экологичное моторное топливо. Его цена в среднем по России — 16 руб. за 1 куб. м. Стоимость километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 литру бензина. Техника, работающая на метане, многократно подтверждала свою надежность в ходе протяженных международных автопробегов и спортивных соревнований.

Управление информации ПАО «Газпром»

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