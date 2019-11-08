Донорская кровь для пациентов онкодиспансера

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» — специализированная компания по капитальному и подземному ремонту скважин. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности в интересах газодобывающих предприятий ПАО «Газпром»: капитальный и текущий ремонт, извлечение подземного оборудования, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение, ликвидацию и консервацию скважин всех назначений; работы по интенсификации и освоению скважин. Компания занимается организацией и проведением буровых работ, работ по закачиванию и испытанию скважин.

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» включает в себя восемь управлений интенсификации и ремонта скважин (УИРС). Компания ведет деятельность в таких регионах, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Оренбургская область, Краснодарский край, Астраханская область, Камчатский край, Иркутская область, республики Коми, Саха (Якутия), Калмыкия) и других.

С 2014 года предприятие входит в структуру холдинга ООО «Газпром центрремонт». В коллективе предприятия трудятся более 3000 человек. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

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