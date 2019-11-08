Source: Russia Federal Space

#ЦУП#Главное#МКС08.11.2019 01:50

Коррекция орбиты МКС прошла штатно

В соответствии с программой полёта Международной космической станции 8 ноября 2019 года проведена плановая коррекция её орбиты. Цель — формирование баллистических условий для посадки пилотируемого корабля «Союз МС-13», запланированной на февраль 2020 года.

Для выполнения манёвра в 01:40 мск в Центре управления полётами была включена двигательная установка грузового корабля «Прогресс МС-12», пристыкованного к модулю «Пирс» Международной космической станции. Время работы двигателей составило 406 сек. В результате скорость станции повысилась на 0,46 м/сек.

Согласно данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами параметры орбиты МКС после выполнения манёвра составили:

минимальная высота над поверхностью Земли — 416,2 км,

максимальная высота над поверхностью Земли — 430,3 км,

период обращения — 92,8 мин.,

наклонение орбиты — 51,66 град.

MIL OSI