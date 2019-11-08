Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является одним из авторов документа, который готовится ко второму чтению.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области один из авторов законопроекта, которым вносятся изменения в законы о СМИ и о защите информации, рассказала, что готовятся поправки ко второму чтению этого документа.

Людмила Бокова пояснила, что законопроект предусматривает изменения в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые касаются иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

К такой категории предлагается отнести физических лиц, в случае если они распространяют информационные материалы и получают вознаграждение от иностранных структур

«К такой категории предлагается отнести физических лиц, в случае если они распространяют информационные материалы и получают вознаграждение от иностранных структур. Список этих лиц будет формироваться ответственным федеральным органом исполнительной власти — Министерством юстиции Российской Федерации. Также иноагенты будут отчитываться о расходовании финансовых средств, полученных из иностранных источников».

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Также планируется дополнить требования в отношении иностранных СМИ – иноагентов, обязанностью зарегистрировать российское юридическое лицо, сказала сенатор.

«Мы учли мнения граждан и экспертов, которые высказывались на различных площадках в СМИ и интернете. Также закон обсуждался на заседаниях Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Мы конкретизировали ряд понятий, подробно прописали критерии отнесения к иноагентам и порядок их признания таковыми », — подчеркнула сенатор.

«Сейчас законопроект готовится ко второму чтению в Комитете Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Таким образом, в случае принятия законопроекта будет обеспечена прозрачность функционирования иноагентов на территории Российской Федерации, которая поможет избежать их возможного негативного использования в политических целях иностранных государств», — подчеркнула парламентарий.

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