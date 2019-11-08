Л. Гумерова: В Совете Федерации чутко реагируют на проблемы сельских учителей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе IV Всероссийского съезда учителей сельских школ «Сельская школа как фактор развития сельских территорий».

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в работе IV Всероссийского съезда учителей сельских школ «Сельская школа как фактор развития сельских территорий».

Лилия Гумерова приняла участие в работе IV Всероссийского съезда учителей сельских школ «Сельская школа как фактор развития сельских территорий»

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Лилия Гумерова

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IV Всероссийский съезд учителей сельских школ «Сельская школа как фактор развития сельских территорий»

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Лилия Гумерова и Ольга Васильева

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Сенатор огласила приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга участникам и организаторам мероприятия.

«Сегодня, когда развитию села уделяется большое внимание, съезд приобретает особую актуальность. В его программе целый комплекс вопросов, касающихся обеспечения доступности в сельской местности качественного школьного образования, решения проблем малокомплектных школ, социальной жизни сельского учителя, создания среды, в которой каждый ребенок сможет реализовать свои таланты», — отмечается в тексте приветствия.

Вопросы развития сельской школы неразрывны с вопросами всесторонней поддержки, развития села и являются одними из приоритетных в деятельности Совета Федерации

Лилия Гумерова подчеркнула, что вопросы развития сельской школы неразрывны с вопросами всесторонней поддержки, развития села и являются одними из приоритетных в деятельности Совета Федерации.

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«Совет Федерации как палата регионов чутко реагирует на проблемы сельских учителей. Несколько лет назад на первой встрече членов Комитета СФ с Министром просвещения РФ Ольгой Васильевой был задан вопрос о сельской школе. Вместе с Министерством, коллегами из регионов мы оперативно работаем над совершенствованием законодательства», — сказала парламентарий.

Лилия Гумерова отметила, что в Белгородской области ведется системная деятельность по созданию необходимых условий для работы сельских учителей, основанная на сохранении и развитии традиций, а также потребностях учительской, родительской общественности и детей. «Этот опыт обязательно будем транслировать в регионы».

Касаясь проводимых Комитетом СФ парламентских слушаний, «круглых столов» по развитию образования на селе, сенатор обратила внимание на обязательный последующий мониторинг исполнения принятых рекомендаций.

Глава Комитета СФ затронула вопросы реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», программы «Земский учитель».

Лилия Гумерова указала, что все идеи, направленные на развитие образования на селе, лучшие практики будут поддержаны в Совете Федерации и найдут отражение, в том числе в законодательной работе.

IV Всероссийский съезд учителей сельских школ проходит в Белгородской области 7–8 ноября 2019 года. В его работе участвуют Министр просвещения РФ Ольга Васильева, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, около 500 представителей из 55 регионов.

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