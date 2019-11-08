Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации подготовлено новое исковое заявление к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и 45 ответчикам (25 физическим и 20 юридическим лицам).

В ходе проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации дополнительной проверки собраны новые сведения о наличии у Шестуна, его близких лиц и подконтрольных организаций иного имущества, в том числе реализованного, о котором не было известно при предъявлении и рассмотрении судом ранее удовлетворенного иска.

Установлено, что за период с 2003 года по 2018 год Шестун и иные лица под его руководством, помимо уже обращенного в доход государства имущества, приобрели не менее 858 объектов недвижимости. Их общая кадастровая стоимость составляет более 1 млрд рублей. В том числе 780 являются земельными участками в Серпуховском районе Московской области совокупной площадью свыше 3 млн м кв. Часть имущества к настоящему времени отчуждена, а полученные от продажи денежные средства обращены Шестуном в свою пользу и пользу близких лиц.

Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении дорогостоящего имущества в договорах умышленно и кратно занижалась его стоимость.

При этом информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Шестуном скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались.

В ближайшее время исковое заявление будет направлено в Серпуховский городской суд Московской области.

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