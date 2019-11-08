Source: Russia – Council of the Federation

Новгородская областная Дума внесла в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью 191 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области сообщил, что Новгородская областная Дума внесла в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью 191 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

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Сенатор пояснил, что нормы, регламентирующие осуществление промышленного рыболовства во внутренних водных объектах требуют совершенствования.

Парламентарий разъяснил, что промышленное рыболовство во внутренних водных объектах может осуществляться с использованием или без использования рыболовных участков. Случаи, когда такое рыболовство осуществляется с использованием рыболовных участков, установлены частью 3 статьи 191 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсах», а случаи, когда рыболовство осуществляется без использования рыболовных участков, не установлены. В целях исключения неоднозначного применения норм закона, законопроектом устанавливаются случаи осуществления рыболовства без использования рыболовных участков.

Законопроектом устанавливаются случаи осуществления рыболовства без использования рыболовных участков

Комментируя нормы этой статьи Федерального закона, Сергей Митин отметил, что часть 3 предусматривает, что промышленное рыболовство на рыболовных участках в отношении неквотируемых видов рыб осуществляется на основании договора пользования рыболовным участком.

Договор заключаются сроком на 15 лет и в нем невозможно предусмотреть количественные параметры изъятия не квотируемых водных биоресурсов, объемы которых ежегодно меняются и рекомендуются к изъятию с учетом состояния их запасов и других факторов.

В целях урегулирования данной ситуации законопроектом вносится дополнение предусматривающее, что добыча водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, осуществляется как на основании договора пользования рыболовным участком, так и на основании договора пользования водными биоресурсами (которым определяется конкретный объем изъятия водных биоресурсов).

Парламентарий сообщил, что необходимость корректировки этих норм обсуждалась на заседании «круглого стола» на тему «Развитие рыболовства во внутренних водоемах: проблемы и перспективы».

Сергей Митин отметил, что Комитет СФ будет отслеживать прохождение вышеуказанного законопроекта, а также содействовать его принятию в целях создания условий для повышения эффективности развития рыболовства во внутренних водоемах на долгосрочную перспективу.

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