По требованию прокуратуры Новгородской области заблокированы Интернет-сайты по продаже медицинских документов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Старорусская межрайонная прокуратура Новгородской области в ходе мониторинга сети Интернет выявила три Интернет-ресурса, на страницах которых размещена информация о реализации различных медицинских справок и заключений.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» установлен запрет на размещение в сети Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Деятельность сайтов незаконна, а размещенная на них информация подрывает авторитет государства и системы здравоохранения.

В целях исключения доступа граждан к сайтам прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время Интернет-ресурсы заблокированы.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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