Source: Russia – Council of the Federation

В Самаре состоялось выездное заседание комитетов СФ по международным делам и по экономической политике.

В Самаре состоялось совместное выездное заседание Комитета СФ по международным делам и Комитета СФ по экономической политике на тему «Международные и внешнеэкономические связи Самарской области: опыт, проблемы, перспективы».

Заседание провел председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

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В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, АзаровДмитрий ИгоревичГубернатор Самарской области председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, КотельниковГеннадий ПетровичПредседатель Самарской Губернской Думы руководители региональных органов исполнительной власти, главы муниципальных образований, руководители ведущих предприятий области, представители деловых кругов и общественных организаций.

Константин Косачев отметил, что Самарская область осуществляет активное сотрудничество с зарубежными партнерами в экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Большое внимание в регионе уделяется деятельности по продвижению информации о Российской Федерации за рубежом.

«В ходе нашей апрельской встречи в рамках дней Самарской области в Совете Федерации особый интерес вызвал тот факт, что регион занимает шестнадцатое место по экспорту продукции, причем, в нем преобладает несырьевая составляющая», — подчеркнул Константин Косачев.

Делегация СФ в Самаре

Он особенно отметил активную вовлеченность области в реализацию Национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга добавил, что в Самарской области созданы индустриальные парки, запущена программа государственной поддержки для промышленных предприятий, которые реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности. «На данный момент для нас главное – обеспечить совместное решение проблемных вопросов, которые создают риски неисполнения национальных проектов и препятствуют динамичному социально-экономическому развитию региона».

Дмитрий Азаров обратил внимание присутствующих, что сразу два комитета договорились сосредоточить свое внимание на проблемах региона. Губернатор поблагодарил Совет Федерации за поддержку ряда важных проектов, реализуемых в области.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил о ходе реализации национального проекта по повышению экспортного потенциала региона и о работе по исполнению постановления Совета Федерации от 22 мая 2019 года «О государственной поддержке социально-экономического развития Самарской области».

В процессе обсуждения этого вопроса губернатор Самарской области акцентировал внимание на том, что в регионе разработана своя система мониторинга реализации национальных проектов и многие субъекты РФ уже перенимают этот опыт.

«По итогам 2018 года Самарская область стала одним из шести регионов-лидеров Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, Республикой Башкортостан и Ханты-Мансийским автономным округом. В 2019 году Самарская область стала победителем Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Квалифицированный заказчик»» — сообщил директор по региональным проектам, руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы Российской Федерации Российского Фонда Прямых Инвестиций Александр Малах.

Руководитель направления регионального развития Фонда «Сколково» Олег Макаров констатировал, что в последнее время Фонд сосредоточил усилия на работе с регионами. Так, в частности, на территории технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» на территории Самарской области уже реализуется ряд совместных проектов.

Руководитель проекта развития региональной экспортной инфраструктуры Российского экспортного центра (РЭЦ) Олег Радионов предложил региону принимать участие в пилотных проектах, реализуемых РЭЦ.

Бизнес-послы российской общественной организации «Деловая Россия» в Узбекистане и Венгрии Михаил Панченков и Александр Мережко рассказали о перспективах участия бизнес-послов за рубежом в проектах по продвижению экспорта.

В рамках выездного мероприятия сенаторы также ознакомились с работой РКЦ Прогресс, АвтоВАЗ, Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти», Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

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