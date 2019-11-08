С. Митин: Принятие Минсельхозом нормативных правовых актов позволило своевременное провести аукционы по продаже квот добычи крабов

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжит парламентский контроль за принятием документов, необходимых для реализации принятых законов в сфере рыболовства.

Комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию было поручено обеспечить парламентский контроль за своевременным принятием нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

Сенатор напомнил, что после одобрения указанного закона Совет Федерации дал поручение профильному Комитету палаты осуществлять мониторинг принятия нормативных правовых актов, предусмотренных документом.

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В целях реализации данного поручения на заседании рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры 15 июля 2019 г., а также на расширенном заседании Комитета СФ 5 ноября 2019 г., с участием статс-секретаря — заместителя Министра сельского хозяйства РФ Ивана Лебедева, рассматривался вопрос о разработке и принятии нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм этого Федерального закона.

В настоящее время из девяти нормативных актов, необходимых для реализации норм этого Федерального закона принято семь

По словам сенатора, благодаря оперативному взаимодействию Комитет ежемесячно (в период с августа по октябрь) получал от Минсельхоза России информацию о стадиях разработки, согласования и принятия нормативных правовых актов к этому Федеральному закону.

Подводя промежуточные итоги выполнения поручения Совета Федерации, Сергей Митин отметил, что в настоящее время из девяти нормативных актов, необходимых для реализации норм этого Федерального закона принято семь, один нормативный акт уже внесен Минсельхозом России в Правительство РФ, а еще один документ проходит повторную процедуру межведомственного согласования.

«Своевременное принятие ряда нормативных правовых актов позволило уже в октябре 2019 года Федеральному агентству по рыболовству провести аукцион в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях», — подчеркнул парламентарий. Из 41 лота, выставленного на аукцион, было реализовано 35. Доходы бюджета Российской Федерации составят порядка 142,365 млрд. рублей, что почти вдвое больше суммы, которую планировалось получить при подготовке законопроекта (82 млрд. рублей).

Сенатор также проинформировал, что по результатам проведения аукциона в течение 5 лет на территории страны будет построено 41 новое краболовное судно (1 лот – 1 судно).

Сергей Митин заверил, что профильный Комитет СФ будет и дальше активно продолжать работу по контролю за реализацией норм Федерального закона, и возможности судостроительных предприятий по выполнению заказов на строительство современных среднетоннажных краболовных судов.

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