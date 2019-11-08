Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#Протон-М#Ангара08.11.2019 11:30

Центр Хруничева на форуме сотрудничества России и Казахстана

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представил свои разработки на выставочной экспозиции ХVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске с 6 по 7 ноября.

На выставке, посвящённой экспортному потенциалу России и Казахстана, Центр Хруничева представил макеты средств выведения, производимые предприятием. Это перспективные ракеты-носители легкого и тяжелого классов семейства «Ангара», ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М», разгонные блоки «Бриз-М» и КВТК. Также в экспозицию включены ракетные двигатели различных модификаций, используемые в составе ракет-носителей «Протон» и «Ангара» и образцы продукции гражданского назначения.

Официальную делегацию ГКНПЦ им. М.В. Хруничева на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который в этом году посвящён вопросам развития приграничного сотрудничества, возглавляет генеральный директор Алексей Варочко.

«Республика Казахстан является стратегическим партнером России по освоению ближнего и дальнего космоса, для Центра Хруничева это, прежде всего, использование комплекса „Байконур“ для пусков ракет-носителей „Протон-М“, поэтому для нас важно не только сохранять это партнерство, но и содействовать дальнейшему развитию сотрудничества», — отметил Алексей Варочко.

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