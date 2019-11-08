Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Главное#Космодромы#Союз-208.11.2019 11:00

15 лет со дня первого пуска ракеты «Союз-2.1а»

Сегодня, 8 ноября 2019 года, исполняется 15 лет с начала эксплуатации ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а. За это время была проведена 41 пусковая кампания с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, а также из Гвианского космического центра.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» была разработана и изготавливается в РКЦ «Прогресс». Она оснащена новой цифровой системой управления, единой для всех трёх ступеней, а также новой цифровой радиотелеметрической системой измерения. Установка на ракете-носителе «Союз-2» цифровой системы управления повысила точность выведения, устойчивость и управляемость ракеты-носителя, позволила использовать крупногабаритные обтекатели.

«Союз-2.1а» в связке с разгонным блоком «Фрегат» (производства НПО Лавочкина) предназначен для запуска автоматических космических аппаратов на низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты.

С 2011 года ракеты-носители стартуют из Гвианского космического центра в Южной Америке. С 2014 года ракета-носитель «Союз-2.1а» используется для запусков грузовых кораблей типа «Прогресс М» и «Прогресс МС».

В апреле 2016 года пуском «Союз-2.1а» с блоком выведения «Волга» (производства РКЦ «Прогресс») был открыт новый российский космодром Восточный. С 2020 года пилотируемые корабли типа «Союз МС» планируется запускать ракетой-носителем «Союз-2.1а».

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