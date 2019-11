Premier: Powinniśmy chcieć słyszeć hymn narodowy jak najczęściej, bo jest on oznaką jedności naszego narodu

Source: President of Poland in Polish

Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy sztafetą pokoleń i nie byłoby naszej dzisiejszej Wolności bez walki, która toczyła się ponad 100 lat temu – przypomniał Mateusz Morawiecki.

Premier odniósł się także do tego, jak wielką wartością jest wolne państwo i jednocześnie podkreślił, że dzieci z każdym kolejnym rokiem swojego życia są tego coraz bardziej świadome.

Jednocześnie szef rządu pokreślił, że musimy pielęgnować przyszłość naszego kraju w taki sposób, aby Polska stawała się coraz lepszym miejscem do życia dla wszystkich Polaków. Jak dodał patriotyzm oznacza miłość do własnego narodu, a nie nienawiść do innych.

Silna Ojczyzna, świadoma swoich celów oraz wartości, służy umocnieniu siły moralnej i materialnej całego narodu – powiedział na zakończenie Mateusz Morawiecki.

MIL OSI