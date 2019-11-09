А рожа не треснет? – спрашивает у дроздунов Николай Козлов. Фоторепортаж

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Лидер ОГП с командой вышел на пикет с лозунгами, в которых обратили внимание на нищету и бесправие народа.

9 ноября в Минске прошел агитационный пикет Николая Козлова. Лидер ОГП и его команда держали плакаты, обращающие внимание на нищету и бесправие беларусов.

Законом в Беларуси давно уже является не Конституция, а вал различных подзаконных актов, указов и декретов, которые, по сути, стали сводом понятий, по которым действует вертикаль власти и чиновники в мантиях судей. Сейчас у нас грабеж граждан узаконен декретами “о тунеядцах” и прочими указами, которые позволяют обирать народ.Хватит нас грабить!

ОГП выступает за возвращение Конституции ее статуса основного закона. Закон должен быть един для всех! Необходимо восстановить реальное разделение властей и независимость суда. Каждый гражданин должен быть защищен от криминала и произвола государства. Народ – источник власти по Конституции. Недопустимо, чтобы высшие чиновники получали в Дроздах миллионно-долларовые котеджи, в то время как большому количеству граждан не хватает на еду. Уже 2 млн 600 тыс. беларусов не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. И это – по данный Белстата!

Сам кандидат и члены его команды держат плакаты:”Остановить узаконенный грабеж!””Друзьям всё… Абсолютно всё… Остальным – Декрет “о тунеядцах” и поборы!””Друзьям всё… А рожа не треснет?”Дроздуны! Мы вам не дойные коровы!””Дроздунам – всё. Народу – закон?”

Фото Геннадия Вератинского и Анны Красулиной.

MIL OSI