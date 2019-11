Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta RP w województwach świętokrzyskim i małopolskim

Source: President of Poland in Polish

14 listopada 2019 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Kazimierzy Wielkiej oraz Proszowicach.

Program prasowy:

Kazimierza Wielka



godz. 16.30 Spotkanie z mieszkańcami Kazimierzy Wielkiej

(Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13).



Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godz. 15.00-16.00.Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 12.30.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego oraz markę i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) przyjmuje Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej pod adresem:

do 13 listopada 2019 roku (środa) do godz. 13.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela Sylwia Grudzień, tel.: 728 334 397.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału Prezydenta RP w wydarzeniu udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Natalia Kosowska, tel.: 721 800 209.



Proszowice



godz. 18.30 Spotkanie z mieszkańcami Proszowic(Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Parkowa 10).



Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godz. 17.00-18.00.Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 15.00.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego oraz markę i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) przyjmuje Urząd Miasta Proszowice pod adresem:

do 13 listopada 2019 roku (środa) do godz. 13.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela Magdalena Konwant, tel.: 880 536 557.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału Prezydenta RP w wydarzeniu udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Kamil Kobyliński, tel.: 721 800 599.



