Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное10.11.2019 10:00

ЦЭНКИ отмечает 25-летие

25 лет назад, 10 ноября 1994 года, приказом генерального директора Российского космического агентства образован Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры при Российском космическом агентства. Необходимость создания ЦЭНКИ была обусловлена важнейшей задачей по сохранению и передаче объектов космодрома Байконур от Министерства обороны РФ Российскому космическому агентству.

Первоначально штат ЦЭНКИ состоял всего из 75 человек. Они обеспечивали взаимодействие между организациями ракетно-космической промышленности и воинскими частями Минобороны России. Сегодня ЦЭНКИ — ведущее предприятие ракетно-космической отрасли страны по управлению космодромами, созданию и эксплуатации наземной космической инфраструктуры, один из мировых лидеров по предоставлению пусковых услуг, на котором трудятся более 14 тысяч сотрудников.

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Видео: Космический центр «Южный» / ЦЭНКИ

В своем составе ЦЭНКИ объединяет ключевые предприятия отрасли, которые ведут деятельность от самых истоков отечественной космонавтики: Конструкторское бюро «Мотор», НИИ стартовых комплексов им. академика В.П. Бармина, НИИ прикладной механики им. академика В.И. Кузнецова, Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения, Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет.

Космодром Байконур — это колыбель отечественной космонавтики. Под управлением ЦЭНКИ космодром продолжает эффективно функционировать, ежегодно запуская в космос десятки ракет, модернизируется, развивает новые направления деятельности.

Новейший космодром Восточный — это будущее российской космонавтики. На данный момент с космодрома осуществлены пять успешных пусков, в 2020 году запланированы еще пять. Сегодня на Восточном осуществляется строительство второй очереди объектов космодрома. Новый стартовый комплекс обеспечит пуски ракет-носителей тяжёлого класса семейства «Ангара».

На сегодняшний день основными направлениями деятельности ФГУП «ЦЭНКИ» являются:

организация и обеспечение деятельности космодромов и пусков ракет-носителей;

создание и производство уникального технологического оборудования и приборов, основных объектов инфраструктуры космодромов;

обслуживание районов падения отделяющихся частей ракет-носителей;

поставка, хранение и подготовка компонентов ракетного топлива;

осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию, модернизации и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Генеральный директор ФГУП «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков: «Космонавтика не стоит на месте и ЦЭНКИ стремительно развивается вместе с отраслью. Сегодня наше предприятие обеспечивает успешные пуски с легендарного космодрома Байконур — колыбели отечественной космонавтики, строит будущее на космодроме Восточный, осуществляет пусковые работы в Гвианском космическом центре. Наши инженеры и конструкторы разрабатывают уникальное оборудование, без которого невозможна космическая деятельность».

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