Юбилейный вечер по случаю 90-летия Александры Пахмутовой

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства поздравил Александру Пахмутову с юбилеем и информировал о подписании Указа о награждении ее высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

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В.Путин: Александра Николаевна, дорогая!

Позвольте мне Вас сердечно, от всего сердца поздравить с Днем рождения, с юбилеем.

Хочу Вас поблагодарить за все, что Вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с Вашей музыкой.

Я знаю, что Вы пишете музыку разного плана: и для симфонических оркестров, для балета, и хоровую музыку. Но конечно, наибольшую известность среди наших людей имеет музыка, которую Вы писали для песен, песенная музыка. Она проникает в самую душу.

Почему она так трогает всех нас? Потому что она по-настоящему – у нее есть свой автор, это Вы, но это народная музыка. Я думал, почему у Вас так получается. Такое впечатление, что Вы своими талантливыми, теплыми руками прямо в душу к человеку забираетесь, заглядываете туда и берете оттуда самое главное. Что самое главное? Любовь. Любовь к Отечеству, к Родине, любовь к близкому человеку, к семье, к детям, любовь к профессии, к делу, которому человек служит. Поэтому это так трогает людей, музыка завораживает своим безупречным рисунком, своей глубиной и теплотой.

Вы, кроме всего прочего, всю жизнь занимались общественной деятельностью, но я знаю, причем с Ваших слов, что самой главной общественной деятельностью для Вас всегда были так называемые шефские концерты – среди военных, трудовых коллективов, среди студентов. Что это? Это опять прямая работа с людьми.

Уважаемая Александра Николаевна! Хочу Вас проинформировать, что мною подписан Указ о награждении Вас самым высоким орденом нашей страны – Андрея Первозванного. Надеюсь, у меня будет удовольствие и честь вручить его Вам, как это положено, на торжественной церемонии в Московском Кремле.

Уважаемая Александра Николаевна, сегодня, безусловно, Ваш юбилей, и нужно говорить только о Вас. Но я не могу не сказать и добрых слов о человеке, который с Вами всегда идет по жизни, разделяет с Вами все, в том числе и творчество, – Николай Николаевич Добронравов.

У нас, в России, есть такой обычай – заранее не поздравляют с Днем рождения, Николай Николаевич, поэтому не хочу нарушать этого правила, но знаю, что у Вас как раз совсем скоро День рождения, через 12 дней, по-моему. На год всего старше Николай Николаевич.

Но я знаю, как много вы значите друг для друга, и ваш творческий потенциал был использован наилучшим образом для страны. Все, что вы делаете вдвоем, то, что делает Александра Николаевна, – это, безусловно, достояние страны и гордость России.

Позвольте Вам пожелать всего самого доброго, семейного счастья, благополучия и здоровья.

Спасибо Вам большое.

А.Пахмутова: Спасибо.

Многоуважаемый Владимир Владимирович, спасибо Вам большое за такие высокие слова, за добрые слова, которые Вы сказали мне, за то, что мне предстоит получить высокую награду. Андрей Первозванный был великий человек, великий мученик, и для меня это большая честь – получить такую награду.

Я хочу Вам пожелать счастья, здоровья, очень крепкого здоровья, потому что у нас великие люди, у нас великая страна, и нам не всегда легко. Вот чтобы получалось все доброе, высокое, хорошее, что Вы хотели бы сделать для нашей страны и делаете, счастья Вам и здоровья.

Спасибо большое.

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