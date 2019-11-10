Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#ИСС#Главное#История10.11.2019 11:30

Юбилей Решетнёва

10 ноября 2019 года основателю и первому руководителю компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» исполнилось бы 95 лет. Михаил Фёдорович Решетнёв — один из первопроходцев отечественной космонавтики, конструктор, академик, которому принадлежит более 200 научных работ.

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Он родился в 1924 году в Одесской области. Выпускник Московского авиационного института, в 1950 году поступил на работу в ОКБ-1 С. П. Королёва. Будучи учеником и соратником основателя практической космонавтики, Решетнёв возглавил в 1959 году филиал королёвского конструкторского бюро в сибирском городе Красноярск-26 (ныне Железногорск).

За 36 лет его руководства небольшой коллектив, изначально собранный для сопровождения производства ракет, стал пионером отечественной спутниковой навигации геодезии и ретрансляции, основным производителем спутников связи в стране. Под началом Решетнёва было создано около 1000 космических аппаратов, более 30 спутниковых систем, работающих на всех типах орбит: низких и средних круговых, высоких эллиптических и геостационарных.

За свои заслуги Михаил Фёдорович Решетнёв был удостоен многочисленных наград, в том числе Ордена Ленина, Золотой Звезды Героя Социалистического труда, Ленинской и Государственной премий СССР. Имя академика Решетнёва присвоено не только его родному предприятию, но и Сибирскому госуниверситету науки и технологий, где он преподавал и возглавлял одну из кафедр, площади и улице в Железногорске, Лицею № 102, одной из малых планет, а также медалям, учреждённым Федерацией космонавтики России и Госкорпорацией «Роскосмос».

В память о Михаиле Фёдоровиче в Красноярске и Железногорске ежегодно проводится Международная научно-техническая конференция «Решетнёвские чтения». В этом году она будет работать с 11 по 15 ноября и станет ключевым событием празднования юбилея основателя сибирского спутникостроения.

К 95-летию Михаила Фёдоровича Решетнёва будут приурочены митинг с возложением цветов на могилу и к памятнику выдающегося конструктора, торжественное собрание, праздничный концерт в городском Дворце культуры, фотовыставка об основателе «ИСС» и фотоконкурс среди сотрудников предприятия, классные часы в школах и спортивные соревнования.

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