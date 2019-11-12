В Совете Федерации обсудили распределение субсидий бюджетам регионов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Source: Russia – Council of the Federation

Е. Перминова провела расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам с участием сенаторов — членов трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

И. о. председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области провела расширенное заседание Комитета СФ с участием сенаторов — членов трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

Участники заседания предварительно рассмотрели распределение субсидий регионам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам с участием членов трехсторонней комиссии

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Баир Жамсуев

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам с участием членов трехсторонней комиссии

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам с участием членов трехсторонней комиссии

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам с участием членов трехсторонней комиссии

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Елена Перминова

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам с участием членов трехсторонней комиссии

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам с участием членов трехсторонней комиссии

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам с участием членов трехсторонней комиссии

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В заседании приняли участие члены СФ, первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, директор финансово-экономического департамента Министерства здравоохранения РФ Наталья Сибирякова, заместитель Министра просвещения РФ Андрей Николаев.

Алексей Вовченко проинформировал о распределении субсидий регионам на финансовое обеспечение программ, направленных на создание безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг.

Он также рассказал о распределении субсидий на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на этот период.

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Наталья Сибирякова затронула темы распределения субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты госсобственности регионов в рамках федеральных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», и другие. Она рассказала о распределении субсидий на закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи регионам, на развитие материально-технической базы детских поликлиник, на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты либо в города с населением до 50 тысяч человек.

С участием Андрея Николаева сенаторы обсудили такие вопросы, как распределение субсидий на реализацию мероприятий по созданию в регионах новых мест в школах и детских садах, на единовременные компенсации учителям, переехавшим на работу в сельскую местность либо города с населением мене 50 тысяч человек, ряд других тем.

Как пояснила Елена Перминова, все эти вопросы будут рассматриваться на очередном заседании трехсторонней комиссии.

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