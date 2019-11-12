Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошла встреча с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности и открылась выставка «Объективная благотворительность».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности.

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Встреча организована в рамках деятельности Совета Евразийского женского форума. Участники обсудили роль женщин в развитии частной, институциональной благотворительности и корпоративной социальной ответственности. В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Валентина Матвиенко отметила, что подобные встречи с яркими, интересными и инициативными женщинами, которые продвигают социальные проекты, стали уже традицией. Она подчеркнула, что Совет Федерации уделяет постоянное внимание вопросам повышения роли женщин в обществе.

Совет Федерации уделяет постоянное внимание вопросам повышения роли женщин в обществе

Председатель СФ напомнила, что благодаря поддержке Президента России в стране принята Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 – 2022 г. г.

Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Валентина Матвтиенко

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Галина Карелова

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Встреча Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности

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Открытие фотовыставки победителей конкурса «Объективная благотворительность»

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Открытие фотовыставки победителей конкурса «Объективная благотворительность»

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Мощным импульсом для развития женской повестки Валентина Матвиенко считает проведение в России Евразийского женского форума, который был инициирован Советом Федерации. «Форум зарекомендовал себя в качестве крупнейшей площадки по развитию международного сотрудничества женщин, обмену опытом и продвижению женских инициатив».

Глава СФ отметила, что в верхней палате парламента создан Совет Евразийского форума, и одно из направлений его работы – это корпоративная благотворительность. «Это сфера, где роль женщин особенно востребована. Неслучайно в мире доля женщин в благотворительных организациях составляет более 80 процентов», — сказала она.

Спикер СФ предложила собеседницам принять участие в разработке концепции поддержки благотворительной деятельности в России. Проект концепции сейчас проходит общественное обсуждение. «Документ уже содержит целый ряд предложений, которые позволят сделать общественную поддержку и корпоративное участие в такой деятельности более привлекательными, будут способствовать привлечению пожертвований», — сказала Валентина Матвиенко.

Председатель СФ отметила рост расходов крупных российских компаний на благотворительность и подчеркнула, что государство заинтересовано в развитии корпоративных программ социальной направленности. «И в России, и во всем мире огромную роль в развитии и продвижении социальных проектов играет бизнес. К счастью, растет понимание того, что крупные компании не должны замыкаться только на коммерческих интересах, что обязательно должны быть социальные проекты, социальные программы, что ресурсы компаний могут быть направлены на благотворительные цели, на поддержку нуждающихся», — заявила Валентина Матвиенко.

Глава СФ привела данные социологических исследований, согласно которым 56 проц. глобальных компаний за последние три года увеличили затраты на этом направлении. «Расходы крупных отечественных предприятий на благотворительность за этот период выросли на 13 процентов, что убедительно свидетельствует о возросшей социальной ответственности, культуре бизнеса», — подчеркнула она.

По словам спикера СФ, сегодня в России работает более 20 корпоративных благотворительных фондов, более 150 компаний помимо профильной деятельности системно занимаются социальными вопросами. «Государство заинтересовано в развитии таких инициатив и готово создавать необходимые условия для реализации таких проектов», — отметила Валентина Матвиенко.

При этом она подчеркнула необходимость привлечения бизнеса к реализации национальных проектов в стране.

В беседе приняли участие женщины-руководители крупнейших благотворительных фондов, руководители программ социально-корпоративной ответственности российских и международных корпораций.

Член Совета Евразийского женского форума Александра Болдырева представила основные направления корпоративной благотворительности и итоги развития проекта «Женщины в развитии корпоративной благотворительности».

Ирина Ефремова-Гарт рассказала о проекте «Девушки и IT» и инициативе его дальнейшего развития совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации.

Александра Глазкова проинформировала о комплексном социально значимом проекте «Живи без страха», направленном на профилактику и пропаганду раннего выявления онкологических заболеваний. В проекте участвуют 19 городов, более 8500 тысяч женщин прошли бесплатные обследования.

Наталья Еремина рассказала о поддержке социального предпринимательства и развития межсекторального взаимодействия бизнеса и власти.

Светлана Ивченко, Ирина Меньшикова, Наталья Еремина, Анна Янчевская и Александра Бабкина также представили корпоративные социальные и благотворительные проекты в сфере науки, здравоохранения, поддержки материнства и детства.

По завершении встречи Валентина Матвиенко открыла выставку победителей фотоконкурса «Объективная благотворительность».

Состоялась церемония награждения дипломами победителей конкурса, участвующих в специальной номинации «Женщины в благотворительности», учрежденной Советом Евразийского женского форума. Победителями в этой номинации стали проекты «Дотянуться до мечты», «Не приезжай в гости, приезжай пожить» и «Спасение млекопитающих в руках сильных женщин».

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