И. Фомин принял участие в заседании Постоянного комитета Парламентской конференции Балтийского моря

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с обнаружением и подъемом боеприпасов, затонувших в Балтийском море.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области принял участие в заседании Постоянного комитета Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Мероприятие состоялось в Берлине.

В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с обнаружением и подъемом боеприпасов, затонувших в Балтийском море. Участники встречи подчеркнули актуальность темы, а также договорились продолжить исследования в этой сфере.

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«Работа в таком формате важна, российская сторона планирует и дальше активно участвовать в заседаниях ПКБМ», — сообщил Игорь Фомин. Сенатор добавил, что на мероприятии также обсуждались итоги заседания Постоянного комитета, прошедшего в рамках 28-й ПКБМ в столице Норвегии — Осло 25 августа текущего года.

Российская сторона планирует и дальше активно участвовать в заседаниях Постоянного комитета Парламентской конференции Балтийского моря

Парламентская конференция Балтийского моря представляет собой ежегодный форум для обсуждения актуальных вопросов развития региона Балтики, обмена мнениями по тематике укрепления демократических институтов, расширения взаимодействия правительств, национальных и региональных законодательных органов, гармонизации национальных нормативно-правовых баз.

Постоянными членами ПКБМ являются Федеральное Собрание Российской Федерации, парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции, Эстонии, а также некоторые региональные парламенты этих стран.

Следующая, 29-я конференция ПКБМ состоится в Вильнюсе (Литва) 22–25 августа 2020 г.

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