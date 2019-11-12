Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялась встреча с заместителями глав городов присутствия Госкорпорации «Росатом» на тему «Развитие культурно-образовательной городской среды регионов в контексте реализации национальных проектов».

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области провела встречу с заместителями глав городов присутствия Госкорпорации «Росатом» на тему «Развитие культурно-образовательной городской среды регионов в контексте реализации национальных проектов». В мероприятии, прошедшем в формате «круглого стола», также принял участие член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Михайлов. МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края

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Во встрече участвовали слушатели курсов повышения квалификации «Управление в культурной среде: проектный подход», организованных научно-образовательным центром «Гражданское общество и социальные коммуникации» Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ совместно с Госкорпорацией «Росатом».

Ольга Хохлова обратила внимание на важность комплексного подхода к вопросам территориального развития, при котором в качестве одного из важных инструментов достижения целей, связанных с формированием культурно-образовательной среды, рассматриваются культурные, образовательные и научные проекты.

Встреча Ольги Хохловой с заместителями глав городов присутствия Госкорпорации «Росатом»

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Встреча Ольги Хохловой с заместителями глав городов присутствия Госкорпорации «Росатом»

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Встреча Ольги Хохловой с заместителями глав городов присутствия Госкорпорации «Росатом»

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Ольга Хохлова

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Встреча Ольги Хохловой с заместителями глав городов присутствия Госкорпорации «Росатом»

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Сергей Михайлов

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Встреча Ольги Хохловой с заместителями глав городов присутствия Госкорпорации «Росатом»

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Встреча Ольги Хохловой с заместителями глав городов присутствия Госкорпорации «Росатом»

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Встреча Ольги Хохловой с заместителями глав городов присутствия Госкорпорации «Росатом»

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«Это отвечает стратегии и задачам культурной и образовательной политики, осуществляемой в Российской Федерации», — подчеркнула законодатель.

Она напомнила, что в Совете Федерации уделяют значительное внимание вопросам реализации национальных проектов в регионах. Обсуждения проходят в рамках «Правительственного часа», а также в новом формате «Открытого диалога с министром».

Предложения представителей регионов обязательно находят свое отражение

«Предложения представителей регионов обязательно находят свое отражение в ходе таких форматов работы», — сказала Ольга Хохлова, обращаясь к участникам «круглого стола», среди которых — представители закрытых территориальных образований Свердловской, Ленинградской, Челябинской областей, руководители сферы культуры Республики Татарстан, Московской и Свердловской области, а также профильных федеральных министерств.

Участники встречи обсудили вопросы формирования культурной и образовательной городской среды, практический опыт обеспечения реализации национальных проектов на региональном уровне, влияние на образование цифровизации и другие.

В дискуссии также приняли участие директор научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ Ольга Астафьева, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина, заместитель главы администрации по социальным вопросам г. Сосновый бор Ленинградской области Татьяна Горшкова.

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