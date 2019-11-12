Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с полномочным Министром Посольства Японии в России.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области провел встречу с полномочным Министром Посольства Японии в России Исидзэ Мотоюки.

Встреча Владимира Джабарова с полномочным Министром Посольства Японии в России Исидзэ Мотоюки

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Встреча Владимира Джабарова с полномочным Министром Посольства Японии в России Исидзэ Мотоюки

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Встреча Владимира Джабарова с полномочным Министром Посольства Японии в России Исидзэ Мотоюки

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Встреча Владимира Джабарова с полномочным Министром Посольства Японии в России Исидзэ Мотоюки

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Встреча Владимира Джабарова с полномочным Министром Посольства Японии в России Исидзэ Мотоюки

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Встреча Владимира Джабарова с полномочным Министром Посольства Японии в России Исидзэ Мотоюки

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Встреча Владимира Джабарова с полномочным Министром Посольства Японии в России Исидзэ Мотоюки

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Встреча Владимира Джабарова с полномочным Министром Посольства Японии в России Исидзэ Мотоюки

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Встреча Владимира Джабарова с полномочным Министром Посольства Японии в России Исидзэ Мотоюки

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Встреча Владимира Джабарова с полномочным Министром Посольства Японии в России Исидзэ Мотоюки

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Встреча Владимира Джабарова с полномочным Министром Посольства Японии в России Исидзэ Мотоюки

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Встреча Владимира Джабарова с полномочным Министром Посольства Японии в России Исидзэ Мотоюки

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В беседе принял участие член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев. ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

Владимир Джабаров выразил удовлетворение тем, что уровень взаимоотношений России и Японии неуклонно растет. «В последние годы регулярно общаются лидеры наших стран, есть перспективы развития экономического сотрудничества, обсуждаются политические вопросы. Россия и Япония показывают всему миру, что можно искать и находить ответы на многие спорные вопросы».

Россия и Япония показывают всему миру, что можно искать и находить ответы на многие спорные вопросы

Сенатор подчеркнул, что российские регионы, особенно дальневосточные, заинтересованы в расширении прямых контактов с японской стороной. «У такого взаимодействия огромный потенциал».

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Стороны затронули вопросы международной и региональной повестки, в частности, ситуацию на Корейском полуострове. «Мы заинтересованы в денуклеаризации полуострова и надеемся, что переговоры, которые идут между КНДР и Южной Кореей, в итоге приведут к полной нормализации отношений, что отвечает интересам и России, и Японии, и всех стран региона», — отметил Владимир Джабаров.

Баир Жамсуев рассказал о перспективах сотрудничества с Забайкальским краем в горнорудной, лесной отраслях, и выразил готовность оказать содействие в этом. «Мы заинтересованы в создании совместных предприятий».

Исидзэ Мотоюки поблагодарил за предоставленную возможность встретиться с российскими парламентариями и отметил, что российско-японские отношения продуктивно развиваются.

Японский дипломат уделил большое внимание теме взаимодействия в сфере туризма и сообщил о значительном росте взаимного туристического потока в обеих странах.

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