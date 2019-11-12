Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялось совещание по вопросам совершенствования законодательного обеспечения селекции и семеноводства в России.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области провел совещание «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации».

Смотрите также

Сенатор обратил внимание на необходимость принятия новой редакции Федерального закона «О семеноводстве». По мнению парламентария, документ должен отвечать современным мировым подходам.

«Однако такой законопроект разрабатывается Министерством сельского хозяйства РФ в течение нескольких лет, и сроки его принятия не определены», — сказал Сергей Лисовский.

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

1 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

2 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

3 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

4 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

5 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

6 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

7 из 19

Сергей Лисовский

8 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

9 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

10 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

11 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

12 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

13 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

14 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

15 из 19

Сергей Лисовский

16 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

17 из 19

Сергей Лисовский

18 из 19

Совещание на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации»

19 из 19

С основным докладом выступил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов. По его словам, для снижения зависимости отечественного агропромышленного комплекса от импорта семенного и посадочного материала Министерством предоставляются льготные краткосрочные кредиты на приобретение семян, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров, осуществляется поддержка элитного семеноводства.

В настоящее время создается федеральная государственная информационная система в сфере семеноводства

Он сообщил, что в настоящее время создается федеральная государственная информационная система в сфере семеноводства для борьбы с фальсификацией семян, подделкой документов о сортовых качествах, поступлением на рынок некачественного сырья.

Кроме того, прорабатывается законопроект «О семеноводстве», который направлен на создание условий для развития эффективного рынка семян в России, повышение их качества, обязательную сертификацию семян. Документ также создаст эффективную модель контроля и правовую основу ведения реестра в этой области.

В совещании приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообществ.

Участники обсудили проблемы, связанные с законодательным и нормативно-правовым обеспечением селекции и семеноводства. По итогам дискуссии выработаны соответствующие предложения и рекомендации.

MIL OSI