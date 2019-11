Premier w Sejmie: Nie ma wolności bez godności

Source: President of Poland in Polish

Nie ma wolności bez godności i nie ma wolności bez wiarygodności – podkreślił Mateusz Morawiecki. Jak tłumaczył, to właśnie dotrzymywanie słowa przełożyło się na to, że godniejsze jest życie polskich rodzin. Godniejsza jest praca i płaca, godniejszy jest stan finansów publicznych, godniejsza jest nasza polityka historyczna i międzynarodowa – wyjaśnił.

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji »

Jak powiedział, program Rodzina 500+ zrobił wiele dobrego dla likwidacji ubóstwa, poprawy gospodarki i wyrównania szans milionów polskich rodzin. „Doceniany jest także nasz nowy model gospodarczy. Według OECD, w 2019 r. i 2020 r. Polska będzie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy” – podkreślił premier. Ograniczyliśmy biurokrację i zmniejszyliśmy liczbę kontroli skarbowych – dodał.

Do sukcesów, szef rządu zaliczył także m.in. wzrost wydatków na służbę zdrowia z 70 do 106 mld zł oraz wprowadzenie ulgi Bez PIT dla Młodych, dzięki której młodzi pracownicy poniżej 26. roku życia nie płacą podatku dochodowego. Mateusz Morawiecki podkreślił również, że w samorządach, z tytułu podatku PIT i CIT, nastąpił przyrost o 20 mld zł.

Nawiązując do frekwencji w ostatnich wyborach parlamentarnych, premier stwierdził, że Polacy po raz pierwszy w tak szerokim zakresie uwierzyli, że wsparcie państwa jest możliwe i ma sens.

Zrobiliśmy wiele, żeby Polska była lepsza. Jesteśmy w sztafecie, chcemy iść dalej ku lepszej i bardziej sprawiedliwej Polsce – zakończył premier.

Sejm IX kadencji został wybrany w wyborach 13 października 2019 r. Swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziło sześć komitetów wyborczych.

MIL OSI