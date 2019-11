Valsts prezidents Egils Levits piedalās Parīzes Miera Forumā

Valsts prezidents Egils Levits šodien apmeklēja Franciju, lai piedalītos Parīzes Miera Forumā un UNESCO ģenerālās konferences 40. sesijas atklāšanā. Parīzes Miera Foruma ietvaros prezidents uzstājās ar uzrunu Informācijas un demokrātijas foruma atklāšanā. Prezidents pateicās kustībai “Reportieri bez robežām”, kas forumā pulcēja kopā medijus un pilsonisko sabiedrību. E.Levits uzrunā uzsvēra ciešo saikni starp demokrātiju un izteiksmes brīvību: “Demokrātija un informācija ir vienas monētas divas puses – tās ir pamatelementi brīvām, demokrātiskām un uz likuma varu balstītām sabiedrībām”. Tāpat viņš atzīmēja dezinformācijas un manipulētas informācijas radītos draudus demokrātijai. Prezidents pievērsa uzmanību tam, ka jaunās tehnoloģijas gan sniedz daudzas iespējas sabiedrību attīstībai pasaulē, taču “tajā pašā laikā mēs saskaramies ar jauniem riskiem mūsu drošībai, privātumam un demokrātijai. Dezinformācija ir sociāls un politisks izaicinājums.” Pēc E.Levita sacītā, lai cīnītos ar dezinformāciju demokrātiskajā pasaulē, ir jāstiprina plurālisms mediju laukā, jāvairo izpratne sabiedrībā par šo parādību, jāpaaugstina mediju lietpratība, jāstiprina stratēģiskā komunikācija, kā arī jālieto likuma un tiesu varas iespējas: “Eiropā ir nepieciešama koordinēta ilgtermiņa pieeja naidīgas dezinformācijas izaicinājumam.” Prezidents arī iepazīstināja foruma dalībniekus ar Latvijas darbu dezinformācijas laukā – gan STRATCOM centra ietvaros, gan Baltijas mediju ekselences centra darbā. Informācijas un demokrātijas Forums ir nevalstiskās organizācijas “Reportieri bez robežām” iniciatīva nolūkā izstrādāt rekomendācijas žurnālistikas kvalitātes uzlabošanai, īpašu uzmanību pievēršot sociālajiem medijiem un interneta platformām. Latvija ir starp 12 valstīm, kas atbalstīja šīs iniciatīvas virzīšanu 2018. gada Parīzes miera foruma laikā, un šobrīd Informācijas un demokrātijas iniciatīvai jau pievienojušās 30 valstis. Parīzes Miera forums tika izveidots 2018. gadā pēc Francijas prezidenta E.Makrona iniciatīvas, kā augsta līmeņa diskusiju formāts, ar mērķi veicināt starptautisko sadarbību un pārrunāt aktuālos globālos izaicinājumus ekonomikā, klimata pārmaiņu, migrācijas un citās jomās. Parīzes miera Foruma, laikā prezidents E.Levits piedalījās tā atklāšanas ceremonijā, apmeklēja jaunajām tehnoloģijām un izglītībai veltītus informācijas stendus, kā arī nodeva organizētājiem dāvanu – Baltijas ceļa fotogrāfiju. Savukārt, UNESCO ģenerālās konferences 40. sesijas atklāšanā uzrunājot klātesošos, E.Levits akcentēja nepieciešamību rast kopīgas starptautiskas atbildes lielajām mūsdienu pasaules problēmām, kā arī uzsvēra jauniešu lomu šajā laukā. Runājot par multilaterālismu, prezidents uzsvēra, ka galvenajiem mūsdienu izaicinājumiem ir nepieciešami koordinēti, multilaterāli risinājumi: “Latvija stingri atbalsta multilateriālismu. Šajā globalizētajā pasaulē mēs varam atrisināt kopīgās problēmas tikai visiem vienojoties, un te ir nepieciešams dialogs un starptautiska sadarbība. Lai uzturētu mieru un drošību savās mājās un pasaulē, spēcīga, starptautiskajās tiesībās sakņota pieeja ir ārkārtīgi svarīga,” sacīja E.Levits. Prezidents izcēla jaunatnes lomu, iesaistoties izaicinājumu risināšanā un caur dažādajām nevalstiskajām organizācijām un kustībām paužot savu nostāju. ““Runāt taisnību varai” ir veids, kā Grēta Tūnberga ir piesaistījusi plašu pasaules uzmanību. Jaunieši ir pauduši savu viedokli arī caur Apvienoto Nāciju organizāciju, un tajā skaitā jaunieši no Latvijas ir piedalījušies ANO Jauniešu programmā un ANO Klimata samitā.” Prezidents arī pauda lepnumu par Latvijas jauniešu starptautiskajām iniciatīvām: “Vairāki Latvijas jauniešu starptautiskie nevalstiskie projekti nes “Baltijas ceļa” vārdu, tādējādi atsaucoties uz miermīlīgo revolūciju, kurā Baltijas tautas pauda spēcīgu un vienotu nostāju par savu valstu neatkarības atjaunošanu. “Baltijas ceļš” tika koordinēts bez modernām digitālām tehnoloģijām, bet tas spēja vienot 2 miljonus iedzīvotājus Baltijā, un tā bija sekmīga akcija, kas panāca totalitāra režīma gāšanu.” Pēc E.Levita paustā, “protams, ir jānovērtē tehnoloģiskais progress, bet ir svarīgi paturēt gana augstu atbildības slieksni digitālo tehnoloģiju lietojumā. Mākslīgā intelekta laikmetā neaizmirsīsim par domas un rīcības brīvību. Mākslīgais intelekts nedrīkst pieņemt izšķirošus lēmumus mūsu vietā, mums jāpatur kontrole pār to, īpaši drošības un cilvēktiesību jomā.”

Source: President of Latvia in Latvian