Valsts prezidents: tehnoloģiju lietojums mūsdienās pieprasa kritisku domāšanu

12. novembrī Valsts prezidents Egils Levits darba vizītes laikā Francijā piedalījās UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesijas atklāšanā. Uzrunājot klātesošos, E. Levits akcentēja nepieciešamību rast kopīgas starptautiskas atbildes lielajām mūsdienu pasaules problēmām, kā arī uzsvēra jauniešu lomu šajā laukā. Valsts prezidents piedalījās paneļdiskusijā, kurā bija uzaicināti gan valstu līderi un amatpersonas, gan jaunieši no dažādām pasaules vietām, kuri veicina būtiskas pārmaiņas, lai kopīgi apmainītos ar domām par svarīgiem mūsdienu pasaules izaicinājumiem – klimata pārmaiņām, izglītību, digitālo un tehnoloģisko izaugsmi. Izsakoties par klimata pārmaiņu tematu, Valsts prezidents iepazīstināja ar Latvijas ambīcijām šajā jomā, uzsverot, ka Latvija ir starp tām Eiropas Savienības (ES) valstīm, kas vēlas visātrākās pārmaiņas, reaģējot uz pasaules klimata problemātiku. “Latvijai ir laimējies būt tādā ģeogrāfiskā vietā, kur šobrīd vēl pārāk neizjūtam klimata katastrofas, taču Latvijas sabiedrībai kopumā ir izpratne par cieņu pret dabu, un ES līmenī esam ļoti aktīvi klimata politikā,” sacīja E. Levits. Jaunatnes iesaiste, pēc Valsts prezidenta domām, ir ļoti nepieciešama šajā jomā, un prezidents atzinīgi novērtēja Latvijas Jauniešu Saeimas aktivitāti. “Jaunieši rada politikai jaunu pieprasījumu “zaļajā politikā”, un jaunieši arī var rādīt piemēru visai sabiedrībai, mainot ātrāk dzīvesveida paradumus un atsakoties no patērētāju domāšanas. Paradumi vēl nav tik dziļi iesēdušies jauniešos, tādēļ to maiņa ir iespējama ātrāk,” pauda E. Levits. Apspriežoties par digitālo tehnoloģiju attīstību, Valsts prezidents īpaši uzsvēra sabiedrības izglītošanas un medijpratības nozīmi: “Tehnoloģiju lietojums šodien pieprasa kritisku domāšanu. Tā kā digitālās tehnoloģijas mūsdienās ir balstītas personas datu vākšanā un lielo datu sistēmās – jūsu profila noteikšanā, tad ir pieļaujams, ka tur rodas telpa un iespējas manipulācijām.” Pēc E. Levita teiktā, “kritisks jauno tehnoloģiju lietojums pieprasa sociālo zinātņu prasmes, kam, kā un kad jūs varat savus datus iesniegt”. Tāpat Valsts prezidents sacīja, ka Latvijas skolās testa režīmā ir ieviesta medijpratība kā mācību viela, un tā ir ļoti būtiska, lai demokrātijās cilvēki nepakļautos apzinātai manipulācijai. Sagaidot Valsts prezidentu ierodamies UNESCO, tā ģenerāldirektore Odrija Azulē (Audray Azoulay) pateicās E. Levitam, ka viņš UNESCO diskusijā ir pievērsis uzmanību būtiskiem mūsdienu izaicinājumiem.

Source: President of Latvia in Latvian