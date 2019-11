Алексей Кулапин: «Отрасли российского ТЭК соответствуют современным тенденциям низкоуглеродного будущего»

Москва, 13 ноября. – Директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин в научной статье журнала «Энергетическая политика» рассказал о стратегическом развитии российской ТЭК в свете принятия Парижского соглашения по климату. «Необходимость решения глобальных задач противодействия изменениям климата сегодня является одним из наиболее актуальных вызовов, ответом на который становится переход мировой экономики и энергетики к развитию с низким уровнем выбросов парниковых газов. Для большинства стран – это новая реальность, в которой обеспечение конкурентоспособности будет возможно только с учетом климатической повестки», – сказал Алексей Кулапин. По его словам, в 2015 году мировое сообщество пришло к консенсусу: для удержания темпов глобального потепления необходимо консолидировать усилия всех стран и вместе совершить переход к низкоуглеродному будущему. Для закрепления этих намерений и было подписано Парижского соглашения по климату. «Стратегическая цель Соглашения – удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах «намного ниже» 2° C сверх доиндустриальных показателей и «приложение усилий» в целях ограничения роста температуры на уровне 1,5° C. Для достижения этой цели необходимо существенное сокращение выбросов парниковых газов, обеспечение которого Парижское соглашение отводит государствам», – пояснил он. Директор Департамента также подчеркнул, что Соглашение формирует предпосылки для развития «энергетического перехода» и оказывает влияние на развитие мирового ТЭК, который сегодня характеризуется расширением использования «зеленых» источников энергии и трансформацией мировых энергетических рынков. «Российский ТЭК является одним из ключевых игроков на мировых энергетических рынках традиционных энергоресурсов. Наращивание международных усилий по реализации климатической политики и ускоренный глобальный переход мировой энергетики к низкоуглеродному развитию, с одной стороны, является для него вызовом, с другой – открывает новые возможности», – отметил он. Кроме этого Алексей Кулапин рассказал, что в рамках реализации Соглашения и в целом с переходом мировой экономики и энергетики к низкоуглеродному развитию у российского ТЭК появляются новые возможности. «Современные энергетические технологии для повышения эффективности традиционных отраслей и возобновляемой энергетики лягут в основу новой экономической системы, стремящейся снизить антропогенное влияние на климат. У российских компаний есть накопленные компетенции в развитии таких технологий и необходимый потенциал для того, чтобы занять нишу на формирующихся высокотехнологичных рынках», – сказал он. По его словам, для того, чтобы воспользоваться имеющимися возможностями и нивелировать риски международной климатической политики, необходим комплексный взвешенный подход к реализации Парижского соглашения, который должен обеспечивать баланс между достижением целей ограничения выбросов парниковых газов и дальнейшим социально-экономическим развитием страны, энергетики в целом и ее отдельных отраслей. «В целом уже сегодня отрасли российского ТЭК соответствуют современным тенденциям низкоуглеродного будущего. На сегодняшний день углеродоемкость отечественной электроэнергии с учётом теплофикации примерно на 15% ниже углеродоемкости электроэнергии в мире», – добавил Алексей Кулапин. С полным текстом статьи можно ознакомиться в разделе «Интервью и комментарии».

