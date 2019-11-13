Анатолий Яновский в колонке для “Энергетической политики”: “В 2019 году на рынки АТР будет направлено более 100 млн тонн качественного российского угля”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 ноября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский в научной статье для журнала “Энергетическая политика” рассказал о том, как развивалось взаимодействие России и Китая в угольной промышленности за последние несколько десятилетий, как повлияет на них начало поставок газа по газопроводу “Сила Сибири”, а также о перспективах сотрудничества.

Анатолий Яновский отметил, что азиатский рынок для российских угольщиков в настоящее время является премиальным и высокомаржинальным направлением для поставок. При этом, одним из важнейших энергетических партнеров для России в регионе АТР выступает Китай.

“Китайская Народная Республика становится основным партнером международного сотрудничества России во всех областях экономики, в том числе в области угля. Еще в сентябре 2010 года Минэнерго России и Государственным энергетическим управлением КНР была разработана совместная «Дорожная карта о сотрудничестве в угольной сфере», которая регулярно актуализируется и является документом стратегического сотрудничества угольщиков наших стран. Во многом, развитию китайской экономики, как и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, способствовало активное и продуманное использование доступных энергетических ресурсов – и прежде всего, угля”, – подчеркнул он.

Замглавы Минэнерго России отметил, что именно угольная генерация на протяжении многих десятилетий остается основой электроэнергетики, обеспечивая экономический рост и индустриальное развитие ряд стран АТР. На уголь до сих пор приходится 58,3% потребляемых в стране первичных энергоресурсов, в основном, это выработка на ТЭС электроэнергии и тепла, добавил он.

При этом, по экологическим и, в том числе, экономическим причинам у угольной генерации появляется серьезный конкурент на местном энергетическом рынке – природный газ.

“В этом плане поставлена цель снизить к 2020 году объем потребления угля в крупных городах на 10 процентов. Чуть раньше, в 2016 году, правительство Китая приняло «13-й пятилетний план на период 2016-2020 гг.», в котором в целях решения проблемы загрязнения воздуха поставлена задача снижения зависимости китайской энергетики от угля до 58% к 2020 году по сравнению с 64% в 2015 году”, – добавил Анатолий Яновский.

По прогнозам Института экономики энергетики Японии (IEEJ), объемы потребления природного газа в Китае будут увеличиваться с 283 млрд м3 в 2018 году (по данным BP) до 321 млрд м3 к 2020 году. При этом производство газа в стране к 2023 году планируется довести с нынешних 161 млрд м3 до 231,5 млрд м3, а к 2030 году – до 340 млрд м3, подчеркнул он.

Несмотря на это, по мнению Анатолия Яновского, доля угольной генерации на энергорынке Китая останется достаточно высокой.

“Китай становится мировым лидером в применении «чистых» технологий использования угля. Именно этот экологически-технологический фактор играет решающую роль в наращивании доли российского угля в импорте Китая, при этом, не в ущерб газовому импорту”, – считает он.

По словам Анатолия Яновского, существуют предпосылки для дальнейшего наращивания угольного экспорта России в страны АТР.

“Россия становится одним из важных поставщиков качественных энергетических и коксующихся углей для стран АТР, в 2019 году на этот развивающийся рынок будет направлено более 100 млн тонн российского угля. Из этого объема на Китай приходится третья часть. В отличие от многих других поставщиков, в частности, такого крупного поставщика, как Австралия, Россия имеет короткое «плечо» транспортировки угля до портов Китая, а также сохраняет возможность поставок российских углей как по морю, так и через железнодорожные погранпереходы, объемы отгрузки через которые за период 2015-2018 годы выросли в 5,8 раза – с 1,5 млн т до 8,84 млн тонн. В будущем эти поставки могут вырасти многократно”, – выразил уверенность заместитель Министра.

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