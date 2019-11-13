Андрей Смоленчук: Светлогорский ЦКК опасен и должен быть закрыт

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Проведение честных выборов, закрытие завода беленой целлюлозы, введение местного самоуправления – перемены, которых ждут люди.

Кандидат в депутаты Палаты представителей по Светлогорскому избирательному округу № 44, член Объединенной гражданской партии Андрей Смоленчук выступает за экологическую безопасность региона, новую социальную политику, реализацию программы экономических реформ «Миллион новых рабочих мест», независимую Беларусь.

О том, что сегодня наиболее волнует жителей Светлогорска, он рассказал в интервью сайту ucpb.org.

– Какие проблемы, на ваш взгляд, являются наиболее болезненными для Светлогорска и требуют немедленного решения?

– Основная проблема – это экология, выбросы завода беленой целлюлозы. Сейчас я нахожусь рядом с ним, ветер в сторону города. И буквально в тридцати метрах от предприятия нечем дышать – мы с коллегой просто заткнули носы. Резь в глазах. Это же меркаптаны – второй класс опасности. Практически боевой отравляющий газ, и его воздействие на человеческий организм очень вредно. Это основная причина, по которой я и иду в парламент. Чтобы имея статус депутата, сделать что-то для города, чтобы всего этого не было.

Вторая проблема – отсутствие местного самоуправления. Местные власти не советуются с жителями города и района. С ними нет прямой коммуникации. Они решили что-то сделать – и будет, как будет. Как правило, то, что они там принимают, людям не нравится. Хотя, сами понимаете, когда вопросы решаются коллегиально, то они намного продуманнее, учитывают интересы многих. И социальное напряжение не такое, как в случае принятия решения без участия людей.

Ключевая проблема – отсутствие честных и справедливых выборов. Сейчас мне люди звонят: «Андрей, нас загоняют на участки для досрочного голосования». Я уже обсуждал это сегодня с зампредом окружной комиссии. Как раз и начальник идеологического отдела сидела. Я им задаю вопрос: «Почему это происходит?!» Они: «Давайте факты». Включаю запись телефонного разговора. В ответ: «Так пускай пишут заявление». Говорю: «Вы серьезно? Это же означает потерять работу – такая система в стране». Спрашиваю у людей: «На камеру скажете, что вас загоняют». «Нет, не скажем, потому что мы боимся потерять работу».

– Что необходимо сделать для решения этих проблем?

– Завод нужно закрыть, пока не натворил бед. По нашей информации, за день там происходит по три-четыре аварии: какие-то прорывы, сбои в оборудовании. Минувшим летом – обвал крыши. Люди уже пострадали, даже погибли. Завод должен быть закрыт.

Необходимо допустить людей к участию в решении местных проблем. Есть закон о местном самоуправлении, но он не соблюдается. Нет рычагов воздействия на власть. Если людям что-то хочется сделать, продвинуть важную тему, то власти, игнорируя их, не несут за это ответственности. В местные органы власти мэр должен избираться жителями города, которым он будет руководить. а не назначаться сверху президентом.

История со снятыми кандидатами говорит о том, что Избирательный кодекс у нас трактуется в интересах одной группы, и его можно крутить в пользу власти, как хочешь. Поэтому необходимо внести изменения в кодекс, чтобы сделать выборы действительно честными и прозрачными. Нужно отменить досрочное голосование. Оставить только выезд в день голосования на дом к людям с ограниченными возможностями. А деньги, расходуемые на членов комиссий, которые днями сидят на участках, лучше потратить на транспорт для объезда таких людей.







ПРОГРАММА

Андрея Смоленчука, кандидата в депутаты Палаты представителей по Светлогорскому избирательному округу № 44, члена Объединенной гражданской партии

Я, Андрей Смоленчук, – патриот Беларуси, эколог! Люблю свой край, его людей и нет уголка мне дороже!

Я выступаю за свободную, независимую, суверенную и сильную Беларусь, одухотворенную идеалами добра, любви и взаимопонимания, которые способствуют реальному процветанию нашей страны.

Я – за демократию, полноценное народовластие, развитие рыночной экономики и солидарное общество. Я выступаю за свободу, собственность, законность!

Уважаю наших трудолюбивых людей. Представляю интересы простого народа: предпринимателей, наемных сотрудников, молодежи и пенсионеров.

Я душой и сердцем болею за наш родной край. Поэтому честно и открыто выражаю свою позицию, заостряю внимание на серьезных проблемах в экологии и экономике нашего региона.

Реализуя полномочия депутата и обладая правом законотворческой инициативы, обязуюсь работать над совершенствованием нормативно-правовой базы и продвижением законопроектов, направленных на обеспечение достойной жизни избирателей.

Я, предлагаю:

1. Принять новую избирательную концепцию

Законодательно закрепить общественный контроль за организацией и проведением избирательных кампаний. Отменить досрочное голосование. Процесс формирования избирательных комиссий и подсчета голосов сделать прозрачным и честным.

2. Достичь высоких темпов экономического развития за счет:

— развития международных экономических связей, привлечения прямых иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест и эффективного использования природных, материальных и человеческих ресурсов;

— отмены в промышленности, сельском хозяйстве и торговле валовых показателей в пользу внедрения показателей экономической эффективности;

— постепенного перехода от неэффективной коллективной формы ведения сельского хозяйства к индивидуальной и фермерской.

3. Добиться экологической безопасности нашего региона и страны за счет:

— восстановления экологической лаборатории мониторинга состояния окружающей среды;

— закрытия Завода беленой целлюлозы;

— разработки и принятия Национальной программы формирования экологической культуры граждан;

— внедрения новых технологий, направленных на создание благоприятных условий проживания в городах, эффективной системы обращения с отходами, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия для будущих поколений.

4. Снизить безработицу до минимума за счет:

— реализации программы Объединенной гражданской партии «Миллион новых рабочих мест», которая освободит частную инициативу и создаст надежную подушку социальной безопасности;

— отмены контрактной системы для наемных сотрудников.

5. Провести пенсионную реформу:

— постепенно перейти к накопительной пенсионной системе, принять программу «Пенсия в конкретных цифрах»;

— восстановить справедливость в вопросе установления возраста выхода на пенсию — с учетом условий труда и стажа работы.

6. Провести реформу системы образования:

— создать эффективную систему оплаты труда преподавателей школ и вузов, а также воспитателей дошкольных учреждений, существенно повысить размер заработной платы, что повысит престиж профессии учителя и позволит привлечь больше мужчин в систему образования;

— переориентировать систему образования на развитие творческого потенциала подрастающего поколения и молодежи, обеспечить мировоззренческую безопасность и духовно-нравственное развитие личности, формирование патриотизма и активной гражданской позиции.

7. Усовершенствовать систему медицинского обслуживания за счет перехода на страховую медицину.

8. Укреплять суверенитет страны и проводить политику добрососедства и международного сотрудничества, исходя из интересов граждан Беларуси.

9. Принять новую концепцию органов правопорядка и перейти на профессиональную армию,

основными задачами силовых структур определить защиту безопасности граждан, частной собственности, их прав и законных интересов от внутренних и внешних посягательств.

10. Обеспечить условия для равенства и полноправного участия людей с ограниченными возможностями в жизни общества не на словах, а на деле.





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