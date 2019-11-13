А. Майоров: Мы обменялись опытом с японскими коллегами по вопросам совершенствования законодательства в сфере рыболовства и лесопользования

Source: Russia – Council of the Federation

Проходит рабочий визит делегации Комитета Совета Федерации в Японию.

В рамках рабочего визита в Японию члены делегации Совета Федерации встретились с председателем Комитета по сельскому, лесному и рыбному хозяйству Палаты советников Парламента Японии К. Эдзимой (Палата советников – название верхней палаты парламента Японии).

Визит делегации Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в Японию

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Визит делегации Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в Японию

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Иван Кулабухов и Владимир Полетаев

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Визит делегации Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в Японию

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Елена Зленко и Сергей Фабричный

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Визит делегации Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в Японию

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Визит делегации Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в Японию

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В составе делегации Совета Федерации — председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области сенаторы Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Кулабухов, КулабуховИван Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области а также первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев. ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай

Алексей Майоров подчеркнул, что проблемы, с которыми сталкиваются японские законодатели, схожи с теми, какие сегодня приходится решать и в нашей стране – это и рост масштабов незаконного промысла водных биологических ресурсов континентального шельфа в исключительной экономической зоны России.

Члены делегации ознакомились с государственной политикой Японии в сфере лесопользования, где в настоящее время осуществляется многосторонняя реформа управления по всем видам собственности, включая национальные, общественные и частные.

По уровню облесённости территории Япония относится к наиболее «зеленым» странам мира

По словам Алексея Майорова, по уровню облесённости территории Япония относится к наиболее «зеленым» странам мира. Особенностью лесов является высокая доля искусственных лесов, площадь которых за последние тридцать лет возросла на 31 проц.

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«Несмотря на обширность лесного покрова и рост запасов древесины на протяжении последних 50 лет Япония остается главным импортером древесины российского Дальнего Востока. Для оценки перспектив развития отношений в области лесной торговли между нашими странами важно дальнейшее совершенствование действующего законодательства обоих государств», — отметил сенатор.

Алексей Майоров проинформировал японского коллегу, что в настоящее время в парламенте Российской Федерации разрабатывается федеральный закон о ветеринарии, который предусматривает осуществление в полном объеме государственного ветеринарного надзора на федеральном уровне.

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