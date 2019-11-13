Владимир Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Source: President of Russia – Kremlin

Главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят вопросы экономического, финансового и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также затронут темы контроля над вооружениями и совместного противодействия терроризму.

Запланированы участие лидеров стран «пятёрки» в Деловом форуме БРИКС, встреча с Деловым советом БРИКС и руководством Нового банка развития.

Кроме того, Владимир Путин проведёт ряд двусторонних бесед с участвующими в саммите главами государств и правительств.

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