В Казанском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации состоялся торжественный выпуск слушателей кадрового резерва прокуратуры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня в Казанском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации состоялось торжественное вручение дипломов первым выпускникам, завершившим обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров.

В течение двух месяцев обучение в институте прошли слушатели из девяти прокуратур субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский и Приволжский федеральные округа, а также из двух специализированных прокуратур.

Председатель аттестационной комиссии – заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев поздравил выпускников с успешным окончанием обучения и нацелил на безупречное выполнение служебных обязанностей по обеспечению законности во всех сферах государственной и общественной жизни. Он также поблагодарил профессорско-преподавательский состав за существенный вклад в дело подготовки прокурорских кадров и выразил уверенность в том, что «связь науки и практики будет постоянно укрепляться на благо общего дела». Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации пожелал всем участникам мероприятия здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и профессиональных успехов.

Со словами приветствия к выпускникам также обратились прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков и директор Казанского юридического института Фарид Хисамутдинов.

Слушатели поблагодарили руководство и преподавателей за интересную и насыщенную учебную программу, позволяющую в короткий срок охватить большой объем информации и получить новые знания, а также за прекрасные условия для обучения и отдыха.

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