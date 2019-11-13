В Москве участники организованной преступной группы наркоторговцев приговорены к длительным срокам лишения свободы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Зеленоградский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 8 участников организованной преступной группы наркоторговцев. В зависимости от роли и степени участия они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в значительном размере), п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере) , ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что участники организованной группы в период 2016-2017 гг. на территории Зеленоградского административного круга совершили 11 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотического средства – спайса в крупном и особо крупном размерах.

Уголовное дело в отношении организатора преступной группы было выделено в отдельное производство и вступившим в законную силу приговором Зеленоградского районного суда г. Москвы он приговорен к длительному сроку лишения свободы.

Участники преступной группы изготавливали в личном гараже организатора крупные партии спайса, после чего указанное наркотическое средство передавалось на реализацию остальным членам ОПГ.

Преступная деятельность злоумышленников была пресечена летом 2017 года, когда ее участники были задержаны сотрудниками полиции. Всего в ходе обысков и личных досмотров изъято более 2 кг наркотиков.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры суд назначил сообщникам наказание от 8 до 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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