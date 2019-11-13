В. Новожилов обсудил с руководством города Архангельска промежуточные итоги реализации национальных проектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в Архангельскую область.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках работы в регионе встретился с председателем Архангельской городской Думы Валентиной Сыровой и заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Даниилом Шапошниковым.

Обсуждался, в частности, вопрос о выделении средств Министерством просвещения РФ на строительство школы в территориальном округе Майская горка г. Архангельска. Школа вошла в перечень объектов, на которые выделяются субсидии из федерального бюджета. «Учитывая острую необходимость в строительстве школы в округе, этот вопрос стоит у меня на контроле», — сказал Виктор Новожилов.

Обсуждены промежуточные итоги реализации национальных проектов в столице Поморья

В ходе беседы обсуждены промежуточные итоги реализации национальных проектов в столице Поморья, определены вопросы, требующие решения на федеральном уровне. Также затрагивались темы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, внедрения новой системы обращения с ТКО, реализации федеральных программ «Комфортная городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Виктор Новожилов

В рамках поездки в регион сенатор принял участие в 12-й сессии Архангельского областного Собрания депутатов. Как отметил Виктор Новожилов, на мероприятии рассматривались законопроекты, касающиеся налоговой сферы, бюджетного процесса, плана приватизации. В первом чтении принят главный финансовый документ региона — закон о бюджете на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг., а также бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования.

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