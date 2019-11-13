В. Павленко: Среди инфраструктурных проблем главной для муниципалитетов остаются дороги

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Общероссийском форуме стратегического развития «Города России 2030: территория проектов».

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виктор Павленко ПавленкоВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области принял участие в Общероссийском форуме стратегического развития «Города России 2030: территория проектов». Мероприятие прошло в Екатеринбурге.

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Сенатор отметил, что главная цель форума — обсуждение новых возможностей городского развития в условиях реализации национальных проектов и программ, создание «умных городов» и внедрение инновационных технологий.

В своем выступлении Виктор Павленко напомнил, что 5 ноября в верхней палате парламента состоялось заседание Совета по местному самоуправлению, которое было посвящено участию муниципалитетов в реализации нацпроектов.

«Президент Российской Федерации неоднократно отмечал, что результаты национальных проектов должны быть видны на уровне каждого муниципалитета. Это предполагает консолидацию усилий всех уровней и ветвей власти, представителей гражданского общества», — сказал Виктор Павленко.

По словам сенатора, особую значимость в контексте реализации нацпроектов имеют вопросы социального характера, которые должны решаться с обязательным учетом мнения местного самоуправления. Прежде всего, это касается здравоохранения и образования.

Особую значимость в контексте реализации нацпроектов имеют вопросы социального характера

Парламентарий отметил, что среди инфраструктурных проблем главной для муниципалитетов остаются дороги. «Программы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» нужно разрабатывать с обязательным учетом мнения граждан, которые ежедневно пользуются дорогами в городах и селах».

Виктор Павленко затронул вопрос низкой финансовой обеспеченности муниципальных бюджетов. По его словам, на местах часто не могут оплатить проектно-сметную документацию (ПСД) для новых объектов, на строительство которых выделены средства из федерального и регионального бюджетов. «Необходимо шире использовать типовые проекты и помочь муниципалитетам с финансированием на разработку ПСД, особенно по сложным и масштабным объектам», — считает сенатор.

Он также отметил особую роль глав муниципальных образований в кадровом обеспечении реализации нацпроектов на местах. «Вопрос о формировании корпуса эффективных и профессиональных руководителей, опирающихся на действенную поддержку населения, остается актуальным», — подчеркнул парламентарий.

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