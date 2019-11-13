В Подмосковье по результатам проверки за нарушение законодательства о противодействии коррупции к ответственности привечены 19 должностных лиц территориального подразделения Пенсионного фонда

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Серпуховская городская прокуратура Московской области провела проверку исполнения сотрудниками ГУ ПФР России № 11 по г. Москве и Московской области требований законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Проверка показала, что работниками указанного подразделения Пенсионного фонда допускались случаи предоставления недостоверных сведений о принадлежащем им и их супругам недвижимом имуществе, автотранспортных средствах, факты сокрытия и занижения дохода.

По результатам проверки Серпуховская городская прокуратура Московской области внесла руководителю регионального управления Пенсионного фонда представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 19 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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