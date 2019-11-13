Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор сообщила, что основной акцент сделан на защите персональных данных в сети Интернет.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области объявила о начале очередного этапа социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения».

Мероприятие проходит при поддержке Законодательного Собрания и правительства Ростовской области, органов власти и местного самоуправления, регионального отделения «Ассоциации юристов России», других общественных организаций, юридического сообщества.

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В рамках проекта традиционно организуются публичные лекции, «круглые столы», семинары ведущих специалистов в различных областях права, открытые уроки по правовой тематике в общеобразовательных организациях, бесплатные юридические консультации, «горячие линии» и другие мероприятия, направленные на повышение правовой культуры и грамотности жителей области.

Основной акцент будет сделан на проблемах защиты персональных данных граждан в сети Интернет

«Только за первую неделю проекта в муниципальных образованиях области пройдет более 120 мероприятий, полный перечень которых публикуется на официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской области. Основной акцент в этот раз будет сделан на проблемах защиты персональных данных граждан в сети Интернет», — отметила Ирина Рукавишникова.

По словам парламентария, состоится областная научно-практическая конференция по профилактике экстремизма и ксенофобии в молодежной среде, будут открыты обучающие интерактивные площадки: «Информационные угрозы в сети Интернет» и «Защита персональных данных от злоумышленников в сети Интернет».

Сенатор добавила, что можно получить не только бесплатные правовые консультации, но и помощь с подготовкой искового заявления в суд. Это одиннадцатый этап проекта, который реализуется в регионе ежегодно весной и осенью.

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