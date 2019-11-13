Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в открытии регионального этапа федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель».

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Ольга Старостина приняла участие в открытии регионального этапа федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель».

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Сенатор подчеркнула, что созданию условий для реализации женских инициатив в сфере предпринимательской деятельности должно уделяться большое внимание. «Женщины вносят вклад в экономику региона, создают новые рабочие места. Поддержка их инициатив – важный фактор реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — считает парламентарий.

Поддержка женских инициатив – важный фактор реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта – помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи.

Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ.

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