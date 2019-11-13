Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев выступил на открытии III Глобального форума молодых дипломатов.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил на открытии III Глобального форума молодых дипломатов. Мероприятие проходит в Москве с 13 по 15 ноября, в нем участвуют более 160 делегатов из 85 стран мира.

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В своем выступлении Константин Косачев отметил особый вклад Совета молодых дипломатов МИД России в установление и развитие отношений со своими коллегами по всему миру.

«Важно всегда находить возможность для того, чтобы влиять на внешнюю политику, делая ее более конструктивной и более нацеленной на национальные интересы, и, безусловно, более созидательной. Так как искусство дипломатии – в выработке договоренностей и достижении компромиссов», — обратился к участникам Константин Косачев.

Константин Косачев

Организатором мероприятия выступает Совет молодых дипломатов — молодежная общественная организация Министерства иностранных дел РФ. Совет создан в 2001 году по взаимной инициативе руководства и активной молодежи МИД. Нынешнее мероприятие стало рекордным по количеству участников и географическому охвату – по сравнению со всеми предыдущими аналогичными форумами.

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