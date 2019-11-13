Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с председателем Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Республики Филиппины.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев встретился с делегацией филиппинских парламентариев во главе с председателем Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Республики Филиппины Анн Хофер.

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В беседе приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области заместитель председателя Комитета СФ Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области член Комитета СФ Баир Жамсуев. ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

Константин Косачев отметил, что отношения между Россией и Филиппинами, особенно в последнее время, носят исключительно интенсивный характер. Сенатор напомнил, что по итогам последнего визита в РФ Президента Филиппин Родриго Дутерте подписано большое количество двусторонних документов, которые придадут дополнительный импульс отношениям двух стран. «Не менее приятно констатировать, что в работе сейчас находится большое число проектов двустороннего сотрудничества. Только их перечисление занимает несколько страниц. И те проекты, которые уже находятся в реализации, все чаще носят характер более глубокой производственной кооперации».

Встреча Константина Косачева с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Республики Филиппины во главе с его председателем Анн Хофер

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Встреча Константина Косачева с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Республики Филиппины во главе с его председателем Анн Хофер

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Встреча Константина Косачева с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Республики Филиппины во главе с его председателем Анн Хофер

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Встреча Константина Косачева с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Республики Филиппины во главе с его председателем Анн Хофер

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Встреча Константина Косачева с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Республики Филиппины во главе с его председателем Анн Хофер

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В работе сейчас находится большое число проектов двустороннего сотрудничества

«Имеющиеся проблемы созданы в основном третьими странами. Я имею в виду санкции США», — отметил Константин Косачев.

Сенатор остановился на состоянии и перспективах межпарламентских связей. «Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга побывала с визитом на Филиппинах в 2014 году. Спикер Сената Филиппин в октябре 2015 года был одним из первых зарубежных гостей Совета Федерации, кто получил возможность выступить с трибуны на пленарном заседании СФ. Мы хорошо помним это выступление. Мы поддерживаем и будем развивать контакты по линии профильных комитетов с нашими коллегами в Сенате и по линии групп дружбы».

Анн Хофер поблагодарила российскую сторону за возможность посетить Россию и провести встречи с российскими парламентариями. «Это первый в истории российско-филиппинских отношений визит делегации Палаты представителей, важный этап в развитии наших связей».

Участники встречи обсудили вопросы международной повестки, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также двустороннее сотрудничество в сфере инвестиций, туристической отрасли, образовании.

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